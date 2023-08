JIRReunião discute as surpresas e preparativos para a cerimônia de abertura dos Jogos Intermunicipais de Rondônia

Público vai poder participar da festa que começa a partir das 19h

Detalhes da cerimônia de abertura dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), foram discutidos durante reunião realizada nesta terça-feira (22), na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes). A abertura do JIR acontece no dia 29 de setembro, na Vila Olímpica Chiquilito Erse, em Porto Velho e de acordo com a organização será um dos mais belos espetáculos.

Participaram da reunião representantes do cerimonial da Prefeitura de Porto Velho e do Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar Jorge Andrade. Conforme debatido na reunião, entre as atrações do show de abertura estão a apresentação de ginástica rítmica de alunos do Programa Talentos do Futuro, música e dança com a participação do Centro Jorge Andrade, desfiles das equipes, juramento dos atletas, show pirotécnico e muitas outras surpresas.

De acordo com a diretora do Centro de Arte e Cultura Jorge Andrade, Rose Barbosa, a escola está preparando uma linda apresentação que vai emocionar o público. “Vamos participar com os nossos músicos e também bailarinos. Agradecemos o convite e com certeza o público vai ficar surpreso com as nossas atrações”, disse a diretora.

Segundo a secretária da Semes, Ivonete Gomes, a abertura do JIR será inesquecível com atrações para todos os gostos. “Será uma festa com padrão de Jogos Olímpicos, com a participação do público, dos nossos atletas e várias outras surpresas que estamos preparando com muito carinho e que irão abrilhantar ainda mais o JIR”, disse a secretária.

O JIR vai ser realizado de 29 de setembro a 11 de outubro, com a participação de mais de 3 mil atletas de vários municípios de Rondônia e pela primeira vez será realizado em Porto Velho. A realização dos jogos é entre a Secretaria de Estado da Juventude Cultura Esporte e Lazer (Sejucel) com a Secretaria de Esporte e Lazer (Semes), com o Comitê Organizador Local (COL), que trabalhará junto com o Comitê Estadual.

