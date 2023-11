JIVA 2023Terceira idade intensifica treinos para disputas dos Jogos Interativos Viver Ativo

Além dos competidores, familiares e amigos também podem acompanhar a competição

Os alunos da terceira idade do Projeto Viver Ativo já estão se preparando para mais uma edição dos Jogos Interativos Viver Ativo 2023 (Jiva), que serão realizados no Ginásio Eduardo Lima e Silva (Dudu), de 28 a 30 de novembro. O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes).

Nos últimos dias, os treinos se intensificaram para as disputas na competição. A turma da terceira idade está focada para realizar o melhor desempenho este ano. Durante o treino realizado na Quadra Sérgio Carvalho, zona Leste da cidade, os participantes tiraram as últimas dúvidas com a professora Patrícia Lemos.

Este ano cerca de 110 idosos do projeto participarão de diversas modalidades esportivas do Jiva. Dentre elas, chute a gol, arremesso a cesta, revezamento e dama. Os jogos serão realizados na terça, quarta e quinta-feira (28, 29 e 30), das 8h às 12h. A competição será dividida em quatro equipes, todos os competidores receberão medalhas e o grupo campeão vai receber troféu.

O projeto Viver Ativo faz parte do programa Qualidade de Vida, da Semes, e oferece aulas gratuitamente para os idosos, com alongamentos, ginástica natural, coordenação motora para uso diário, atividades de fortalecimento, acompanhamento com fisioterapeuta e profissionais de Educação Física.

PROPOSTA

A proposta do JIVA é de motivar a participação dos idosos do projeto em atividades esportivas e promover o intercâmbio socioesportivo-cultural dos alunos que representam os polos de atividades do Viver Ativo. Atualmente o projeto funciona em três polos: Poliesportivo Sérgio Siqueira de Carvalho, na zona Leste, no Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva (Ginásio Dudu), na zona Sul, e no Centro de Convivência do Idoso com aula de hidroginástica.

Segundo a secretária da Semes, Ivonete Gomes, essa competição contribui e muito com a saúde de cada um, sem contar as trocas de experiências e o convívio social que é muito saudável. “É um momento bastante esperado por nossos alunos. Uma competição muito divertida e no final, o que eles ganham principalmente, é a qualidade de vida. Todos estão convidados para conhecer o Jiva”, conclui a secretária.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO