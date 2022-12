João de Deus é condenado a quase 110 anos de prisão por crimes sexuais

Reprodução: Flickr Defesa de João de Deus vai recorrer da sentença

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) condenou na quarta-feira (7) o médium João de Deus a 109 anos e 11 meses de prisão por crimes sexuais e o pagamento de R$ 100 mil em indenizações por danos morais às vítimas. A defesa vai recorrer da sentença. Ele segue em prisão domiciliar determinada pelo TJGO, em substituição à prisão preventiva decretada pela comarca de Abadiânia.

Somente na quarta-feira, João de Deus foi condenado por três processos. Contando com outras condenações, as penas do médium somam mais 223 anos e três meses de reclusão. Ele já havia sido condenado em outros processos por violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável e posse ilegal e irregular de armas de fogo.

O médium está preso desde dezembro de 2018, quando mulheres começaram a denunciar que foram abusadas sexualmente por ele durante atendimentos espirituais na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia (GO). Em março de 2020, ele passou para o regime de prisão domiciliar. Em agosto de 2021, voltou para o presídio, mas retornou ao regime domiciliar, em Anápolis (GO), já no mês seguinte. Ele segue lá até hoje.

Desde que o escândalo veio à tona, o Ministério Público (MP) recebeu 506 relatos de crimes sexuais envolvendo João de Deus. As vítimas são de seis países e vários estados brasileiros. A própria filha do médium, Dalva Teixeira, afirma ter sido molestada por ele quando era criança.

Veja as condenações de quarta-feira:

– condenado por crimes sexuais contra cinco vítimas, 51 anos e 9 meses de reclusão em regime inicialmente fechado: as sentenças são referentes a crimes ocorridos entre os anos de 2010 e 2016. No curso do processo, João de Deus e seu filho, Sandro Teixeira de Oliveira, foram absolvidos dos crimes de corrupção de testemunha e de coação; – condenado por crimes sexuais contra três vítimas, 16 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado: as sentenças são referentes a crimes ocorridos entre os anos de 2011 e 2013. No curso do processo, João de Deus foi absolvido em relação a três vítimas e foi reconhecida a extinção da punibilidade em relação a uma vítima. – condenado por crimes sexuais contra cinco vítimas, 41 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado: as sentenças são referentes a crimes ocorridos entre os anos de 2010 e 2015.

Veja todas as demais condenações de João de Deus:

– por violação sexual mediante fraude, 4 anos prisão, janeiro de 2022; por posse ilegal de arma de fogo, pena de 4 anos em regime semiaberto, novembro de 2019; – por crimes sexuais cometidos contra quatro mulheres, condenado a 19 anos em regime fechado, em dezembro de 2019; – por crimes sexuais cometidos contra cinco mulheres, sentenciado a 40 anos em regime fechado, em janeiro de 2020; – por violação sexual mediante fraude, a dois anos e meio de reclusão, que podem ser cumpridos em regime aberto, em maio de 2021; – por estupro e estupro de vulnerável contra quatro mulheres, a 44 anos de prisão.

