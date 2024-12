João Gomes e Ary Mirelle comemoram último mesversário do filho: ‘ Mario Bros’

João Gomes e Ary Mirelle festejaram os 11 meses do filho, Jorge, com uma festa com tema do Super Mario Bros, nesta segunda-feira (16).

A influenciadora e o cantor, ambos de 22 anos, se vestiram de acordo com os personagens da saga para a celebração.

“Último mesversário com esse super Mario lindo. E sou só gratidão a Deus por cuidar tão bem da nossa família e por ter nos abençoado com esse bebê lindo, feliz e saudável”, afirmou Ary ao postar registros da comemoração no Instagram. Confira os cliques: