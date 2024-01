João Gomes e Ary Mirelle exibem primeiras fotos do filho recém-nascido: ‘Babando’

A família de João Gomes e Ary Mirelle acaba de aumentar! Na última terça-feira (16), nasceu em Petrolina, no estado de Pernambuco, Jorge, o primeiro filho do casal. O pequeno veio ao mundo as 20h11, com 2,4kg e medindo 48 cm.

Nas redes, João e Ary apresentaram o pequeno com fotos do parto e escreveram na legenda: “Seja bem-vindo, filho! Jorginho de papai e de mamãe, nosso guerreiro”.

Já nessa quarta-feira (17), o casal exibiu os primeiros momentos com o bebê no colo. João já acordou com o pequeno, babando por ele: “Não quer sair de perto”, escreveu Ary ao exibir o cantor babando pelo herdeiro. Confira: