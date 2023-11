João Hadad desabafa sobre falta da namorada, Luana Andrade: ‘Inexplicável’

Nesta sexta-feira (17), Carlos Alberto de Nóbrega compartilhou uma foto no Instagram, comemorando sua alta hospitalar, após ficar internado desde a última segunda-feira (13).

O apresentador foi hospitalizado por conta de uma queda em sua casa de campo no domingo (12). “Como sempre essa equipe maravilhosa do @drrobertokalil cuidou de mim com o maior carinho, responsabilidade e eficiência. Agradeço também a equipe de neurologia do Dr. Tuma! Estou de alta.”, iniciou ele.

“Agradeço minha esposa, Renata, pelo amor e cuidado comigo, e não posso deixar de agradecer o carinho dos meus fãs e dos meus colegas de trabalho. Obrigado, Deus.”, finalizou Carlos. Confira cliques abaixo: