JOER 2023 – FUTSAL FEMININO INFANTIL DE TARILÂNDIA VENCE E FICA ENTRE A MELHOR DO ESTADO DE RONDÔNIA

Superação, garra e determinação conquista o 3º lugar na maior competição esportiva do estado de RO.

Atletas do futsal feminino infantil da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Pedro Vieira de Melo do Distrito de Tarilândia, distante cerca de 70 quilômetros de Jaru, conquistaram na quinta-feira (12/10), em Ji-paraná, o 3º lugar na maior competição esportiva do estado, os Jogos Escolares do Estado de Rondônia – JOER 2023. Veja como foi a recepção das atletas e equipe técnica no Distrito de Tarilândia: Superação, garra e determinação foram as marcas que levaram o Distrito de Tarilândia a se tornar destaque do futsal feminino infantil no estado.

Acompanhadas do professor Ivaildo Isaías Pereira, da auxiliar Roberta Quirino Braga e do técnico Amarildo Pereira Vasconcelos, cada fase conquistada foi motivo de muita comemoração. O técnico Amarildo Pereira Vasconcelos, iniciou os treinos no mês de março e com o apoio da equipe escolar e pais, as meninas treinaram em ritmo acelerado para competir no JOER 2023.

As atletas do futsal feminino infantil foram: Amabile Braga FabresAmanda Bahia BonfimEllen Victória da Silva Almeida Geovana Vasconcelos SantosKarla Vasconcelos SantosLavínia Gouveia FranciscoLudimilla Venceslau de OliveiraMaria Eduarda Cesar Simão Thayane Emanuelly Domingos MinellaVitória Gouveia Francisco Entenda o histórico de vitórias da equipe do futsal feminino infantil do Distrito de Tarilândia: Participaram da fase municipal em maio, se classificaram para fase regional, se classificaram para fase estadual.

As competições começaram dia 8 de Outubro às 10 horas contra time Classe A de Porto Velho com vitória de 4 x 1. Às 16 horas jogaram contra Marechal Rondon ficando empatado de 1 x 1. No dia 09 às 14 horas jogaram contra CTPM X de Guajará Mirim, vitória de 3 x 0. Classificaram para as quartas de finais, jogaram contra Moacyr Caramelo de Chupinguaia, ganharam de 2 x 0 na prorrogação, passando para Semi final jogando contra José Francisco de Ji Paraná, perderam de 4 x 0, na quinta-feira (12/10) disputaram e venceram 1 x 0 contra Marechal Rondon do Abunã e conquistaram o 3º lugar na final do JOER -2023. Os Jogos Escolares do Estado de Rondônia tem a finalidade de promover, por meio da prática esportiva, a inter-relação sócio afetiva, educacional e cultural entre os jovens que fazem parte do sistema educacional de Rondônia, propiciando aos mesmos a oportunidade de participar na construção da cidadania, elevando os ideais de fraternidade, solidariedade, cultura da paz entre os povos e também o fair-play, além de reunir os estudantes e profissionais das diversas regiões do Estado de Rondônia.