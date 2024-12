Jogo de despedida de Adriano Imperador termina com vitória do Flamengo

Nesta terça-feira, a Fifa anunciará os vencedores do prestigiado prêmio The Best, em uma cerimônia digital que ocorrerá durante um jantar de gala em Doha, no Catar. O evento contará com a presença de figuras ilustres, incluindo o presidente da Fifa, membros do conselho, lendas do futebol e embaixadores do esporte.

A cerimônia acontece na véspera da aguardada final da Copa Intercontinental entre Real Madrid e Pachuca, que será disputada na mesma cidade, Doha. Este contexto adiciona um toque especial ao evento, unindo o mundo do futebol em um só lugar.

Os vencedores dos prêmios foram selecionados através de um sistema de votação que equilibra as opiniões de torcedores, capitães e técnicos das seleções nacionais, tanto femininas quanto masculinas, além de representantes da mídia. Este ano, o The Best introduz o “Prêmio Marta”, dedicado ao gol mais bonito do futebol feminino, semelhante ao “Prêmio Puskás”, que até 2023 contemplava jogadores de ambos os gêneros. A própria Marta está entre as indicadas para este novo prêmio.

Entre os brasileiros indicados para o The Best estão Vinícius Júnior, concorrendo ao prêmio de melhor jogador masculino, Arthur Elias, indicado como melhor treinador feminino, Marta, para o Prêmio Marta, e Guilherme Gandra Moura, nomeado para o Prêmio Fã da Fifa.

Destaques das Indicações

Melhor Jogadora da FIFA:

– Aitana Bonmatí (Espanha/Barcelona)

– Barbra Banda (Zâmbia/Shanghai Shengli/Orlando Pride)

– Caroline Graham Hansen (Noruega/Barcelona)

– Keira Walsh (Inglaterra/Barcelona)

– Khadija Shaw (Jamaica/Manchester City)

– Lauren Hemp (Inglaterra/Manchester City)

– Lindsey Horan (EUA/Olympique Lyonnais)

– Lucy Bronze (Inglaterra/Barcelona/Chelsea)

– Mallory Swanson (EUA/Chicago Red Stars)

– Mariona Caldentey (Espanha/Barcelona/Arsenal)

– Naomi Girma (EUA/San Diego Wave)

– Ona Batlle (Espanha/Barcelona)

– Salma Paralluelo (Espanha/Barcelona)

– Sophia Smith (EUA/Portland Thorns)

– Tabitha Chawinga (Malaui/Paris Saint-Germain/Olympique Lyonnais)

– Trinity Rodman (EUA/Washington Spirit)

Melhor Jogador Masculino:

– Dani Carvajal (Espanha/Real Madrid)

– Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

– Federico Valverde (Uruguai/Real Madrid)

– Florian Wirtz (Alemanha/Bayer Leverkusen)

– Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

– Kylian Mbappé (França/Paris Saint-Germain/Real Madrid)

– Lamine Yamal (Espanha/Barcelona)

– Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)

– Rodri (Espanha/Manchester City)

– Toni Kroos (Alemanha/Real Madrid, agora aposentado)

– Vinícius Jr (Brasil/Real Madrid)

Melhor Treinadora Feminina:

– Arthur Elias (Brasil)

– Elena Sadiku (Suécia/Celtic)

– Emma Hayes (Inglaterra/Chelsea/EUA)

– Futoshi Ikeda (Japão)

– Gareth Taylor (Inglaterra/Manchester City)

– Jonatan Giráldez (Espanha/Barcelona/Washington Spirit)

– Sandrine Soubeyrand (França/Paris FC)

– Sonia Bompastor (França/Olympique Lyonnais/Chelsea)

Melhor Treinador Masculino:

– Carlo Ancelotti (Itália/Real Madrid)

– Lionel Scaloni (Argentina)

– Luis de la Fuente (Espanha)

– Pep Guardiola (Espanha/Manchester City)

– Xabi Alonso (Espanha/Bayer Leverkusen)

Melhor Goleira Feminina:

– Alyssa Naeher (EUA/Chicago Red Stars)

– Ann-Katrin Berger (Alemanha/Chelsea/NJ/NY Gotham)

– Ayaka Yamashita (Japão/INAC Kobe Leonessa/Manchester City)

– Cata Coll (Espanha/Barcelona)

– Mary Earps (Inglaterra/Manchester United/Paris Saint-Germain)

Melhor Goleiro Masculino:

– Andriy Lunin (Ucrânia/Real Madrid)

– David Raya (Espanha/Arsenal)

– Ederson (Brasil/Manchester City)

– Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa)

– Gianluigi Donnarumma (Itália/Paris Saint-Germain)

– Mike Maignan (França/AC Milan)

– Unai Simón (Espanha/Athletic Club)

Prêmio Marta:

– Delphine Cascarino (França/Olympique Lyonnais)

– Marina Hegering (Alemanha/Essen)

– Sakina Karchaoui (França/Suécia)

– Paulina Krumbiegel (Alemanha/Duisburg v. Hoffenheim)

– Marta (Brasil/Brasil x Jamaica)

– Nina Matejić (Sérvia/Sérvia Sub-19 Feminina x Inglaterra Sub-19 Feminina)

– Beth Mead (Inglaterra/Arsenal x West Ham United)

– Giuseppina Moraca (Itália/Lazio v. Bolonha)

– Asisat Oshoala (Nigéria/Barcelona x Benfica)

– Mayra Pelayo (México/México x EUA)

– Trinity Rodman (EUA/EUA x Japão)

Prêmio Puskás:

– Hassan Al Haydos (Catar/Catar x China PR)

– Terry Antonis (Austrália/Melbourne City x Western Sydney Wanderers)

– Yassine Benzia (Argélia/Argélia v. África do Sul)

– Walter Bou (Argentina/Lanús v.)

– Michaell Chirinos (Honduras/Costa Rica x Honduras)

– Federico Dimarco (Itália/Inter de Milão x Frosinone)

– Alejandro Garnacho (Argentina/Everton x Manchester United)

– Mohammed Kudus (Gana/West Ham United x Freiburg)

– Denis Omedi (Uganda/KCCA v.)

– Paul Onuachu (Nigéria/Trabzonspor v.)

– Jaden Philogene (Inglaterra/Rotherham United x Hull City)

Prêmio Fã:

– José Armando (México)

– Craig Ferguson (Escócia)

– Guilherme Gandra Moura (Brasil)

A expectativa é grande para saber quem serão os vencedores e como suas conquistas serão celebradas nesta noite de gala que promete ser memorável para o mundo do futebol.

Fonte: Esportes