Jogos da Juventude Universitária segue com disputas até domingo, 3, em Porto Velho

O início da terceira edição dos Jogos da Juventude Universitária de Rondônia (Jojuro) aconteceu na quarta-feira (29), com cerimônia de abertura realizada no Ginásio Cláudio Coutinho, com a participação das delegações, envolvendo dirigentes e atletas. A competição se estende até este domingo, 3, com expectativa de mais de 500 atletas representando as atléticas de diversas faculdades de Porto Velho. O III Jojuro se destaca como uma celebração do talento esportivo e da união entre os jovens acadêmicos. Quatro modalidades distintas – handebol, basquete, vôlei e futebol society – compõem esse cenário de competição acirrada.

A cerimônia de abertura foi marcada pelo desfile das atléticas, representando não apenas as equipes, mas também a união e a determinação dos jovens atletas universitários em todo o estado de Rondônia. O desfile simbólico marcou o começo oficial do Jojuro, que promete ser um marco no calendário esportivo da região.

O coordenador de Juventude, da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Gabriel Barbosa, destacou a importância do Jojuro como um espaço vital para a interação dos jovens universitários: “Este evento é uma oportunidade única para os estudantes universitários se conectarem, compartilharem experiências e fortalecerem os laços por meio do esporte”, disse.

Após a cerimônia, foram disputados três jogos, na modalidade de basquetebol. No primeiro jogo, a equipe Demolidora vende a do Olympus por 21 x 19. Em seguida, o time Brocadora vendeu o confronto com o Magnata por 34 a 29, ambos na categoria masculino. Na categoria feminina, a equipe Soberana venceu por 41 x 9 a do Patronos. A intensidade das partidas refletiu não apenas a competitividade dos atletas, mas também a determinação em superar desafios e buscar a excelência esportiva.

O III Jojuro reserva uma série de confrontos nos próximos dias. Neste sábado, as atenções se voltam para o vôlei feminino e masculino, que serão disputados em três locais distintos: Escola Getúlio Vargas, Ginásio Fidoca e em uma Faculdade particular . A diversidade de locais promete intensificar a competição, proporcionando momentos de emoção e habilidade nas quadras. Já no domingo, é a vez do futebol society masculino e feminino tomarem conta das disputas. As partidas serão realizadas na rua das Ararás, 241 – Eldorado, Porto Velho , elevando a tensão e a paixão pelo esporte em cada lance e movimento em campo.

Fonte: Governo RO