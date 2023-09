Jogos Intermunicipais de Rondônia começam nesta sexta-feira com disputas em 14 modalidades esportivas

Com o objetivo de oportunizar aos atletas continuidade à integração e práticas esportivas entre os municípios, inicia nesta sexta-feira (29) e se estenderá até 11 de outubro, os Jogos Intermunicipais de Rondônia – JIR. O evento esportivo foi instituído pelo Governo de Rondônia, por meio do Decreto nº 1.622, de 25 de outubro de 1983. Os Jogos vão contar com a participação de 2.200 participantes entre atletas, comissão técnica, dirigentes, arbitragem, coordenação estadual e municipal e equipe de apoio. Pela primeira vez, após 40 anos de criação, as competições vão ser realizada em Porto Velho.

Os Jogos Intermunicipais de Rondônia foram realizados pela primeira vez em 1983 e chegam à sua 14ª edição, que ocorre em uma parceria do Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Porto Velho, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Semes.

Para o titular da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, Júnior Lopes, a retomada dos Jogos Intermunicipais de Rondônia marca mais um momento importante do esporte em Rondônia. “É mais um importante evento esportivo sendo retomado em nosso Estado, e pela primeira vez, nossa Capital é sede do JIR. Isso está sendo possível pela parceria com a Prefeitura de Porto Velho e temos a certeza que será um sucesso para todos os atores envolvidos na organização e os competidores, que estão vindo de diversos municípios do Estado”, ressaltou.

ABERTURA

A abertura oficial dos Jogos acontece na sexta-feira (29), às 20 horas, na Vila Olímpica Chiquilito Erse, tendo a participação especial da seleção brasileira de ginástica rítmica. A entrada é franca para o público, que vai ter a oportunidade de assistir a todas as partidas das modalidades a serem disputadas.

MODALIDADES

Os atletas vão competir em 14 modalidades esportivas: Atletismo, Capoeira, Judô, Karatê, Taekwondo, Tênis de Mesa, Ciclismo, Xadrez, Futebol Society, Futsal, Basquetebol, Handebol, Voleibol e Vôlei de Praia. Mais do que isso, vai ser uma oportunidade de trocar experiências, valores, cultura e, sobretudo, intensificar em cada um a emoção e o orgulho de ser rondoniense.

LOCAIS DE JOGOS

Os Jogos Intermunicipais de Rondônia vão ser realizados em dez pontos da Capital. São eles:

• Parque Circuito;

• Espaço Alternativo;

• Ginásio Poliesportivo Vinícius Danin;

• Quadra Poliesportiva João Lima (Bairro Nacional);

• Quadra Poliesportiva Sérgio Carvalho (Bairro Esperança da Comunidade);

• Ginásio Cláudio Coutinho;

• Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva – Dudu;

• Vila Olímpica Chiquilito Erse;

• Escola Marcelo Cândia; e,

• Quadra Poliesportiva Três Marias.

MUNICÍPIOS PARTICIPANTES

Foram inscritos 27 municípios, que disputaram a fase regional, distribuídos em sete regiões. Os municípios participantes são Porto Velho, que não participou da regional por ser sede da fase final, o que lhe garante o direito de participar de todas as modalidades, Ariquemes, Alto Paraíso, Candeias do Jamari, Cacoal, Jaru, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Pimenta Bueno, Espigão d’Oeste, Ministro Andreazza, Rolim de Moura, Nova Brasilândia, Alta Floresta d’Oeste, Santa Luzia d’Oeste, Seringueiras, Parecis, Vilhena, Colorado do Oeste e Cerejeiras.

Fonte: Governo RO