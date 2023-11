Jogos Intermunicipais de Rondônia iniciam nesta sexta-feira com cerimônia de abertura no Cláudio Coutinho

Os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) 2023 são um evento de grande importância para o esporte no Estado, promovendo a prática esportiva, a integração entre os municípios e o desenvolvimento do talento esportivo local. Além disso, os jogos proporcionam momentos de lazer, diversão e confraternização entre os participantes. O Governo de Rondônia realiza a abertura dos JIR, na sexta-feira (10) a partir das 19h30, no Ginásio Cláudio Coutinho, em Porto Velho.

A fase final do evento esportivo, que está em sua 14ª edição, acontece em Porto Velho e representa um marco histórico nos 40 anos dos jogos. O evento é realizado por meio da Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), e de acordo com o titular da pasta, Júnior Lopes, “pela primeira vez, a cidade de Porto Velho assume o papel de anfitriã dos Jogos Intermunicipais, reunindo dirigentes, técnicos, coordenadores e atletas de 15 municípios rondonienses. O objetivo é promover momentos de competição e integração entre as comunidades do Estado”, destacou.

ABERTURA

A cerimônia de abertura vai contar com a presença do pentacampeão mundial da Seleção Brasileira, Edílson da Silva Ferreira, conhecido como Edílson Capetinha. O ex-jogador é um ícone do futebol brasileiro, com um histórico notável de conquistas em clubes como Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Cruzeiro, além de uma contribuição significativa na seleção brasileira, onde participou da conquista da taça, na Copa do Mundo FIFA de 2002.

FASE FINAL

Os participantes dos 15 municípios vão competir em 13 modalidades esportivas. Ao todo, são aproximadamente 1.300 integrantes, entre atletas e dirigentes, técnicos, coordenação e equipe de apoio que vão estar envolvidos no evento esportivo. Os Jogos Intermunicipais de Rondônia tiveram início com a fase regional, em 17 de junho, com jogos de algumas modalidades esportivas coletivas. Agora, na fase final, os atletas têm a oportunidade de competir em suas respectivas modalidades e representar seus municípios em busca de vitórias e conquistas.

MUNICÍPIOS

Os municípios participantes são Porto Velho, Candeias do Jamari, Ariquemes, Alto Paraíso, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Seringueiras, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Parecis, Ministro Andreazza, Nova Brasilândia do Oeste, Alta Floresta do Oeste, Santa Luzia do Oeste e Vilhena.

MODALIDADES ESPORTIVAS

As modalidades esportivas disputadas são: Atletismo; Capoeira; Judô; Karatê; Tênis de Mesa; Ciclismo; Xadrez; Futebol Society; Futsal; Basquetebol; Handebol; Voleibol e Vôlei de Praia.

LOCAIS DE JOGOS DA FASE FINAL

Os jogos serão disputados em diversos locais como a Escola Marcelo Cândia; Centro Universitário na zona Sul; Escola Estadual Araújo Lima; Ginásio Cláudio Coutinho; Quadra de Areia (anexa ao Claudio Coutinho); Ginásio Fidoca; Parque Circuito, Espaço Alternativo, dentre outros.

Fonte: Governo RO