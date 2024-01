Joinville recebe Roupa Nova 40 Anos no mês de abril

No encontro, os integrantes relembram sucessos e homenageiam o eterno Paulinho

No dia 19 de abril a banda Roupa Nova chega em Joinville na Joinville Square Garden. O show faz parte do projeto Roupa Nova 40 Anos que foram completados em 2020 e lançado em 2023, no Rio de Janeiro, cidade originária da banda.

Com diversas cidades na agenda do projeto, no mês de abril é a vez dos joinvilenses curtirem o show e verem de perto os seus ídolos. No encontro, os integrantes viajam no tempo relembrando sucessos como Dona, A Força do Amor, Whisky a Go Go, A Viagem, entre outros.

Outro momento especial do show, é a homenagem ao falecido cantor Paulinho. Fábio Nestares, que já fazia algumas participações e assumiu o posto, canta ao lado do antigo colega projetado em uma tela no palco, fazendo um encontro “quase” real.

Com participações especiais, como a do cantor Daniel na música “A Lenda”, de Sandy e Júnior, o grupo também atinge fãs de diversas gerações, fazendo do momento entre casais, pais e filhos, avôs e netos, único e surpreendente. A formação atual, que é conhecida pela maioria dos brasileiros, conta com: Nando, Kiko, Serginho, Fábio Nestares, Ricardo Feghali e Cleberson Horsth.

O show será no Joinville Square Garden e os ingressos estão com valores: R$260 (R$ 130 meia) no camarote coletivo, R$360 (R$180 meia) no setor Área Vip Open Bar e mesas entre R$1.600 e R$2.200 para 6 pessoas. Mais informações e mapa no site diskingressos.com.br.

Realização: Like Entretenimento

SERVIÇOS JOINVILLE:

Show: Roupa Nova 40 Anos

Local: Joinville Square Garden

Data: 19/04/2024

Ingressos: Diskingressos.com.br

Link de venda:

https://genesis.diskingressos.com.br/event/6238