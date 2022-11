Jornal do Egito destaca as políticas climáticas da cidade de São Paulo

O segundo jornal mais antigo do mundo em circulação e o maior jornal do Egito e Oriente Médio, o “Al Ahram”, trouxe em uma de suas edições da última semana, as experiências de sucesso da Prefeitura de São Paulo para a sustentabilidade. Publicado em árabe e com edições em francês e inglês, o jornal destacou como a Capital tem investido em políticas públicas para superar os desafios impostos pela crise climática global.

No ano passado, São Paulo foi reconhecida pela Federação Iberoamericana de Cidades como capital verde. A cidade faz parte do C40, iniciativa global para os municípios enfrentarem as mudanças climáticas, em parceria com o governo britânico.

As experiências da Prefeitura foram apresentadas no maior encontro de líderes mundiais para a discussão do clima, a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 27), no Egito, termina na próxima sexta-feira (18).

Leia a íntegra da reportagem sobre a Cidade de São Paulo:

“A cidade brasileira de São Paulo é uma das maiores cidades do sul do mundo, e a mais diversificada em termos de potencial cultural e econômico, como um dinâmico centro internacional de negócios.

O prefeito da cidade, Ricardo Nunes, conta que a cidade, com mais de 12 milhões de habitantes, teve uma experiência pioneira nos últimos anos, pois foi reconhecida no ano passado pela Federação Iberoamericana de Cidades como capital verde, e São Paulo entrou na iniciativa global para as cidades. C40” para enfrentar as mudanças climáticas, e em parceria com o governo britânico, com o objetivo de desenvolver um plano de ação climático abrangente, acrescentando que a cidade define políticas públicas de conscientização contínua sobre o clima e promoção da transição para o desenvolvimento sustentável de forma equitativa.

O prefeito Nunes acrescentou: Estamos tomando medidas firmes para superar os desafios impostos pela crise climática global, incluindo fortalecer e melhorar as políticas e leis para reduzir o desperdício de plástico e a neutralidade de carbono até 2050, e a busca contínua de promover a inovação verde e a criação de empregos, e também buscamos durante a conferência trocar experiências e aprender com organizações internacionais, grandes cidades, governos e atrair investimentos estrangeiros, pois a cidade trabalha para deixar sua marca nos níveis regional e internacional.

Por sua vez, Marta Suplicy, Comissária Municipal de Assuntos Internacionais e Chefe da Missão da Cidade de São Paulo na conferência, disse: “O Brasil está de volta! Estamos muito atrasados em acabar com o desmatamento e a mineração ilegal, acrescentando que precisamos líderes mais comprometidos, verdadeiramente engajados com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável e a crise climática, observando que um hemisfério está mergulhado na pobreza e a outra metade insiste em padrões de consumo imprudentes, enfatizando que a cidade tem muito a compartilhar e queremos ouvir experiências bem-sucedidas e contribuir com nossos resultados, pois buscamos cooperar com governos com ideias semelhantes e em diferentes frentes, com o objetivo de construir soluções inovadoras e emocionantes para combater as mudanças e disrupções climáticas, e a conferência é um palco ideal para tomadores de decisão, de todo o mundo, para criar soluções inovadoras juntos”.

Fonte: IG Nacional