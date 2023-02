Jovem continua desaparecido após ponte ceder no Sul

Kremlin – 26.10.2022 Presidente da Rússia, Vladimir Putin

Nesta terça-feira (21), o presidente da Rússia, Vladimir Putin , disse que o governo da Ucrânia está protegendo os interesses de seus “mestres ocidentais” em vez dos próprios na guerra , que está prestes a completar um ano de duração .

“O regime de Kiev e seus mestres ocidentais assumiram completamente o controle da economia do país”, afirmou o presidente russo em discurso anual .

“Eles destruíram a indústria e a economia ucranianas”, acrescentou.

Na ocasião, Putin também disse que o “estado material” para os ucranianos se degradou pelas baixas durante o conflito . “Eles são responsáveis ​​pela escalada da situação na Ucrânia… Pelo grande número de baixas”, disse o mandatário.

“E, claro, o regime de Kiev é essencialmente estranho ao povo da Ucrânia. Eles não estão protegendo seus próprios interesses, mas os de seus países de guarda.”

Hoje, o russo também anunciou o cancelamento da participação russa no último tratado de controle de armas nucleares (New START) com os Estados Unidos . “Sou forçado a anunciar hoje que a Rússia está suspendendo sua participação no Tratado de Redução de Armas Estratégicas”, disse ele.

No discurso, ele também acusou a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) de inflamar o conflito na crença errônea de que poderia derrotar Moscou em um confronto global.

Para ele, o Ministério da Defesa da Rússia e a corporação nuclear deveriam, portanto, estar também prontos para testar as armas nucleares russas, se necessário.

“É claro que não faremos isso primeiro. Mas se os Estados Unidos realizarem testes, então nós o faremos. Ninguém deve ter ilusões perigosas de que a paridade estratégica global pode ser destruída”, disse o presidente russo.

Visita de Biden a Kiev

As falas de Putin foram transmitidas um dia depois do presidente dos EUA, Joe Biden, realizar uma visita surpresa ao ucraniano Volodymyr Zelensky em Kiev, nessa segunda-feira (20) . A viagem foi a primeira do norte-americano à Ucrânia desde o início do conflito com a Rússia .

Segundo o conselheiro de Segurança Nacional de Biden, Jake Sullivan, a Rússia foi avisada da visita poucas horas da viagem . A resposta de Moscou, no entanto, não pôde ser divulgada por motivos de segurança.

Fonte: IG Mundo