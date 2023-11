Jovens da periferia de Pernambuco farão concerto diante do Papa

Divulgação Jovens ensaiam para concerto que pede a paz

Crianças e jovens que participam da Orquestra Criança Cidadã – um projeto de inclusão social pela música sediado no Coque, bairro periférico do Recife – vão viajar a Roma para realizar o Conserto pela Paz entre Rússia e Ucrânia, com a presença confirmada do Papa Francisco na plateia. A missão pacifista contará com 25 jovens músicos de 14 a 21 anos, selecionados para duas apresentações no Vaticano, nos dias 3 e 4 de novembro (sexta e sábado).





O repertório escolhido por José Renato Accioly, Lanfranco Marcelletti Jr., aos quais caberá a regência dos concertos, e por Guilherme Teixeira, com sugestões da Fondazione Calvasassi, conta com representantes de todos os países envolvidos.

O bairro do Coque está entre as regiões com piores índices de desenvolvimento humano (IDH) de toda a capital pernambucana. Parte dos músicos selecionados moram em Camela, distrito do município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife.





Por meio do projeto social, estas crianças e jovens podem se expressar através da arte, reduzindo os riscos de serem vítimas da violência urbana e da vida no crime, além de ganharem novas perspectivas de vida para imaginar e criar seu próprio futuro.

Esses jovens encontram, por meio da Orquestra, modelos nos quais se inspirar. Um desses exemplos é Antonino Tertuliano, que hoje faz parte da Orquestra Filarmônica de Israel, está fazendo um curso de mestrado na Universidade de Munique (Alemanha) e foi convidado para se apresentar em Roma junto à comitiva brasileira.

Em homenagem aos cidadãos cujas histórias de vida estão sendo abaladas diretamente pelo conflito, figuram o russo Sergei Rachmaninov e o ucraniano Mykola Leontovich. O italiano Antonio Vivaldi e o argentino Astor Piazzolla, em tributo ao papa, também foram selecionados.

Do Brasil, aparecem Heitor Villa-Lobos, Ary Barroso e o pernambucano de Caruaru Clóvis Pereira, atualmente com 93 anos, de quem foram escolhidas as “Três peças nordestinas”, importante produção musical do Movimento Armorial.

Dois pontos altos do concerto devem ser quando musicistas russos e ucranianos ficam frente à frente para momentos solo: o primeiro com um violinista de cada país na ária “Erbarme dich, mein Gott”, parte do oratório “Paixão segundo São Mateus, BWV 244”, do alemão Johann Sebastian Bach.

No encerramento, um quarteto formado por integrantes dos países em guerra executarão o famoso tango “Por una cabeza”, do francês radicado na Argentina Carlos Gardel com Alfredo Le Pera.

A Orquestra Criança Cidadã

Idealizada em 2006, a Orquestra Criança Cidadã é incentivada pelo Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, e com patrocínio master da Caixa Econômica Federal e do Governo Federal. Ao longo de 18 anos do projeto, mais de 700 jovens foram atendidos.

Na orquestra, eles não só receberam aulas de instrumentos de cordas, sopros e percussão, teoria musical, flauta doce e canto coral, mas também apoio pedagógico, atendimento psicológico, médico e odontológico, aulas de inclusão digital, três refeições por dia e fardamento, além de bolsas para os monitores.

A maior parte dos egressos do projeto seguiu carreira artística, optou por cursar faculdade de música ou obteve ajuda para ingressar no mercado de trabalho através de um programa de aprendizagem profissional – além de poderem se especializar nas funções de luthier e archetier, ou seja, construtores de instrumentos e de arcos de madeira para instrumentos de corda.

Fonte: Internacional