Juiz do TJRO destaca contribuição da Justiça de Rondônia na luta pela igualdade de gênero durante Prêmio Mulheres Negras que escrevem histórias

A Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia reconheceu mais uma vez o trabalho desempenhado pela Auditoria Interna do Tribunal de Justiça de Rondônia ao convidar o servidor Wanderley de Oliveira Sousa Júnior, para participar pela segunda vez, da terceira edição do Fórum de Controladores Internos, realizado no dia 8 de novembro de 2023.

Wanderley participou juntamente com Rodrigo César Moreira (TCE/RO), Pablo Jean Vivan, Auditor da Controladoria Geral do Estado CGE/RO, e Paula Gigliane de Oliveira, representante do Tribunal de Contas da União no Estado de Rondônia, do painel de encerramento do evento, intitulado: “A Importância do Sistema de Controle Interno no Monitorameto dos Gastos Públicos”. Durante a participação, o servidor, juntamente com os membros painelistas, discutiram boas práticas e cases de sucesso na formatação de um Sistema de Controle que atue com foco em avaliação e consultoria em processos, gerenciamento de riscos, governança e avaliação de políticas públicas.

O servidor destacou a importância do evento para o reconhecimento do trabalho desempenhado pela Auditoria Interna do Tribunal de Justiça. O convite para o evento teve origem em reuniões realizadas entre as duas instituições acerca dos trabalhos das auditorias de contas anuais do TJRO e FUJU, avaliação do Portal Transparência, boas referências em participações nas edições anteriores do Fórum, bem como reconhecer que a unidade de auditoria do TJRO é dotada dos requisitos de autonomia na execução dos trabalhos e na consultoria da alta administração, acerca dos mais variados temas.

Participaram do evento também painelistas de abrangência nacional, como Rodrigo Fontenelle, Controlador Geral do Estado de Minas Gerais e Presidente do Conselho Nacional de Controle Interno – Conaci, e Francisco Netto, Auditor Fiscal da SEFIN/RO, que atuou como Controlador Geral do Estado de Rondônia de 2016 a Julho de 2023, e Vice Presidente do Conaci.

Wanderley Oliveira atua na Audint desde 2013, na Auditoria de Infraestrutura – Audinfra, e participou das edições anteriores do Fórum de Contradores Internos. Também é Professor Adjunto do Departamento de Ciências Contábeis – Câmpus Porto Velho da Universidade Federal de Rondônia, no qual ministra disciplinas ligadas à Contabilidade e Análise de Custos, Contabilidade Financeira e Auditoria Aplicada ao Setor Público.

Os links do evento estão disponibilizados no Canal do YouTube da Escola Superior de Contas (clique abaixo)

https://www.youtube.com/watch?v=n72sUGd5aWM (manhã)

https://www.youtube.com/watch?v=0yT_CuP3CB8&t=12722s (tarde)

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO