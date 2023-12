Juíza da Comarca de Pimenta Bueno recebe homenagem da Câmara Municipal

Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro foi agraciada com título de Cidadã Honorária do Município de Pimenta Bueno

Uma sessão solene realizada este mês na Câmara de Vereadores do município de Pimenta Bueno marcou a homenagem à juíza de Direito Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro, titular da 2ª Vara Cível e do Juizado da Infância e Juventude da comarca. É a maior honraria concedida pela Câmara Municipal.

A sessão foi presidida pelo vereador Sóstenes da Silva Mendes, presidente do Legislativo Municipal.Ao agradecer a honraria, a magistrada declarou se sentir oficialmente uma cidadã Pimenta Buenense. Nascida em Vitória, no Espírito Santo, aos 5 (cinco) anos de idade mudou-se com os pais para a cidade de Ji-Paraná, onde cresceu e estudou. Em 2014 tomou posse como Magistrada e em fevereiro de 2021 foi promovida para atuar como Juíza Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Pimenta Bueno. Desde então reside com sua família na cidade, onde além dos trabalhos desenvolvidos na atividade jurisdicional atua com projetos que buscam a transformação social no âmbito institucional, como “Justiça Restaurativa nas Escolas”, “Semana da Cidadania” e “Liga do Bem Viver”.

Em seu discurso, a homenageada ressaltou que desde que chegou na cidade, ainda em período de pandemia, com inúmeros desafios enfrentados, foi, juntamente com minha família super bem recebida por um povo acolhedor e hospitaleiro, construindo muitos momentos especiais no trabalho e na vida privada. Nesse ponto, mencionou o trecho do hino de Pimenta Bueno: “Quem te conhece se encanta” e completou:. “Encantei-me pela cidade, seu povo ordeiro que trabalha para o crescimento do município”, afirmou a magistrada.

Também destacou a importância do bom convívio e harmonia entre os Poderes Constituídos, Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como as instituições como Ministério Público, Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Pimenta Bueno. Lembrou, ainda, das parcerias nas execuções das atividades desenvolvidas pelo Poder Judiciário local.

A juíza também destacou que, no dia a dia como magistrada, sempre prezou por uma humanização no trato com servidores(as) autoridades, advogados(as), cidadãos(ãs), ouvir as pessoas de modo a não se isolar ou desmerecê-las pela vaidade.

Participaram da sessão, além dos vereadores e vereadoras, o prefeito Delegado Araújo, o juiz de Direito Wilson Soares Gama; o marido da homenageada, Antônio Fraccaro,os filhos, assessores(as) e servidores(as) do Fórum de Pimenta Bueno.

