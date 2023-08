Juíza do TJRO destaca sustentabilidade no 2º Fórum Estadual da Gestão de Resíduos Sólidos e Logística Reversa

Os resultados de um empenho sustentável e coletivo

Alguns meses depois do lançamento do projeto “Liga do bem viver” na comarca de Pimenta Bueno, uma das iniciativas cresceu e deu frutos. Resultado de um trabalho integrado, a Horta Comunitária floresceu e pincelou um ambiente verde e sustentável no Judiciário, com a colheita de 7 kg de hortaliças e ervas medicinais.

As ações do projeto estão alinhadas a normativos e instrumentos estratégicos da instituição, com o encadeamento da Estratégia Institucional, Plano de Logística Sustentável (PLS).

Segundo o idealizador da Liga do Bem Viver e psicólogo do TJRO, Leandro Missiato, o esforço trata-se de amor, gratuito e genuíno, “Nosso trabalho é lançar a semente e cuidar da vida que nasce frágil, dependente e disponível; dela germina a força que irrompe em um compromisso único de ser em totalidade. Estamos aprendendo a amá-la, amarmo-nos, amar ao do qual fazemos parte. Estamos sendo curados pela vida verde “, ressaltou Leandro, de forma poética, sobre o cuidado com a natureza.

