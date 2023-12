Juju Salimeni esbanja boa forma durante ensaio com vestido minúsculo: ‘Arrasadora’

Na tarde desta sexta-feira (15), Viih Tube mostrou que está no clima natalino ao realizar um encontro com ninguém menos que o Papai Noel. Sem papas na língua, a mamãe da pequena Lua, de 8 meses, aproveitou a ilustre presença do Bom Velhinho para fazer um pedido daqueles!

“Tenho uma filha já, quero mais uma. Estou treinando”, disparou a influenciadora. “Cê vai ver, daqui a nove meses, você vai ver a barriguinha”, promete o ícone natalino. “Papai Noel profetizou, hein, daqui a nove meses, vai vir a barriga”, respondeu Viih Tube, surpresa.

“Isso, se já não tiver, pela sua carinha …”, disparou o Bom Velhinho. “Vou fazer o teste, hein”, exclamou Viih Tube, aos risos. Em um outro vídeo, o Papai Noel é ainda mais certeiro e garante: “Ela está grávida”. Confira: