Juju Salimeni está se dedicando ao máximo para brilhar no carnaval: ‘Cheguei’

Logo em seguida, ela falou sobre os preparativos. “Bom dia, amores. Primeira coisa para começar oficialmente a preparação de Carnaval. O que eu faço… acordei, tomei meu café da manhã. Na verdade, o certo seria me pesar antes, mas está valendo. Vamos ver quantos quilinhos ganhei nessa viagem. 75,3 kg. Antes de viajar, eu estava com 74 e pouquinho, mas isso que ganhei é de retenção. Não foi de gordura, porque me alimentei certinho e treinei na medida do possível”, contou.

"Tentei manter o máximo da minha rotina. Com base nisso, agora a gente monta a minha dieta com o objetivo de dar um bumpzinho. Crescer um pouquinho, porque já sequei o que queria. Agora, quero dar uma aumentada de músculos", revelou.