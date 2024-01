Juju Salimeni usa look com mais de mil pérolas durante ensaio: ‘Milionário’

Juju Salimeni fez questão de caprichar mais uma vez no seu look para ensaio técnico da Barroca Zona Sul no Anhembi, na noite do último sábado (13). Ela usou uma fantasia toda em pérolas, tendo mais de mil peças. O figurino, diferenciado foi confeccionado por um estilista do exterior.

Antes do ensaio, Juju Salimeni teve a companhia do namorado, Diogo Basaglia, que é fisiculturista e estava com a camiseta de apoio da escola. Os dois ainda deram um “beijinho de boa sorte” antes de tudo começar.

A musa foi exaltada pelos seguidores na web. “E ontem teve ensaio técnico da nossa @barrocazsoficial ! Já deu pra sentir o gostinho do que vem aí dia 9/2!!”. “Vc é perfeita, linda , maravilhosa”, disse uma seguidora. “Ícone de beleza”, elogiou mais uma. “Arrasou Gataaaaaaaaaaa Demais!!!!”, disse outro.