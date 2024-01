Juliette revela que escondeu namoro por oito meses: ‘medo de sofrer com os haters’

Não faz muito tempo que a ex-BBB Juliette assumiu seu relacionamento com Kaique Cerveny para os fãs e, em entrevista à revista Quem, ela revelou o motivo que a levou a esconder o namoro por oito meses antes de deixar o público saber.

Segundo a cantora, ela decidiu manter o relacionamento por baixo dos panos para aprender a lidar com a exposição antes de todo mundo ficar sabendo. “Foram oito meses de relacionamento, até a gente entender que estava maduro o suficiente para conseguir e suportar o que é uma exposição midiática”, contou Juliette.

A artista também afirmou que tinha medo de sofrer com os haters, principalmente por ter uma fã base muito ativa, que poderia prejudicar seu namoro com o atleta logo no início: “É muita energia, é muito problema, é muito ‘kikiki’. Então, sorte que quando falamos ele realmente estava bem seguro”.