Junno Andrade celebra 12 anos com Xuxa e se declara: ‘O seu sorriso ilumina o mundo’

Entre os comentários, a aprovação dominou. “Sexy”, “nu artístico”, “poderosa”, “deusa”, “gostosura”, “belíssima” e “maravilhosa” foram outros das mensagens recebidas por Dira. Atualmente com 55 anos de idade, a atriz é mãe de Inácio e Vicente, ambos do casamento com Pablo Baião. Confira os cliques: