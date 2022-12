Junta Comercial moderniza ambiente de negócios em Rondônia; quase 23 mil empresas foram abertas em 2022

Rondônia registrou a abertura de 22.883 empresas nos 10 primeiros meses de 2022. Segundo a Junta Comercial do Estado de Rondônia – Jucer, o resultado é reflexo da desburocratização dos serviços, e também da modernização, pois o órgão tornou-se desde julho de 2021, 100% digital por meio do sistema estadual ‘‘Empresa Fácil RO’’ com resultados que vão ao encontro do desenvolvimento fortalecido pelo Governo de Rondônia, alavancando ainda mais a economia do Estado.

O presidente da Jucer, José Alberto Anísio considera a relevância no trabalho executado; ‘‘só temos a agradecer ao Governo de Rondônia pelos investimentos feitos nesses últimos quatro anos, que tornou possível proporcionar aos usuários, serviços de mais qualidade e facilidades na abertura de empresas, algo extremamente essencial”, disse.

O governador do Estado, Marcos Rocha, reforça que no Plano Estratégico do Governo de Rondônia está pontuado o pontuado o aumento da quantidade de empresas ativas no Estado no eixo Desenvolvimento Econômico, apresentado no início da gestão.

“Mais empresas estão iniciando as atividades em Rondônia, o que significa que está acontecendo uma atuação forte para que o Estado continua se desenvolvendo. Nosso Estado está entre os destaques na economia, reflexo de uma gestão atuante, com transparência e melhor aplicabilidade dos recursos públicos’’, ressaltou o Governador.

Em Rondônia, é possível, por exemplo, de forma automática, pela plataforma ‘‘Empresa Fácil RO’’, obter a aprovação de abertura e extinção de empresas. Atualmente, o tempo médio de abertura de empresas é de 4h (quatro horas). A Jucer faz parte da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – Redesim, fez adesão ao Programa Rondoniense de Integridade – Proin, que visa a prevenção e combate à corrupção, que foi o primeiro órgão do Governo de Rondônia a aderir à plataforma que unifica os canais digitais do Governo Federal, o gov.br, cujo objetivo é simplificar os serviços públicos.

Como gestora do Redesim no Estado de Rondônia, a Jucer tem promovido diversas ações com os órgãos parceiros, resultando em avanços significativos, como alterações legislativas e sistêmicas, no que se refere à análise das atividades de médio risco pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia, tendo 89,1% dos trâmites, registrados em 2022, resultado em dispensa de licenciamentos.

Além de realizar a habilitação da inscrição municipal automatizada em seis municípios (Vilhena, Cacoal, Urupá, Nova Brasilândia, São Felipe e Rolim de Moura); a realização da gestão e monitoramento dos processos da Seccional Advogados do Brasil em Rondônia – OAB/RO, através da ferramenta de “BI”, que resultou na redução de 62,8% do tempo médio. Somado a isso, a Jucer realizou treinamentos e capacitações aos usuários internos e externos.

O Governo também investiu este ano na valorização dos servidores da Jucer, com a aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR, concedendo reajuste de 57,43% no vencimento base dos servidores (níveis médio e superior); e na revitalização do prédio, onde funciona a sede da Junta Comercial, em Porto Velho, com investimento que supera R$ 2 milhões.

Fonte: Governo RO