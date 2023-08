Justiça condena enfermeira que matou 7 bebês de propósito

Na manhã desta sexta-feira (18), no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians finalizou a preparação para mais um compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. Para abrir o segundo turno, o Timão visita o Cruzeiro amanhã (19), às 21h, no Mineirão, pela 20ª rodada da competição nacional.

Os atletas realizaram uma ativação física na academia antes do aquecimento no gramado. O técnico Vanderlei Luxemburgo organizou um trabalho tático com os jogadores e também de bolas paradas ofensivas e defensivas para os últimos ajustes na equipe para o duelo.

A novidade para o jogo fica pelo retorno do atacante Gustavo Silva. Recuperado de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, o camisa 19 volta a ser relacionado depois de quase 10 meses.

Gustavo também encaminhou sua renovação com o Corinthians até o meio de 2026. “Só faltam as questões burocráticas mesmo. Estou muito feliz! O Corinthians sempre quis que eu ficasse e eu também sempre quis ficar aqui. Amo muito este clube, amo muito estar aqui”, disse o atleta em entrevista à Corinthians TV (que estará disponível completa ainda hoje).

A comissão técnica terá a baixa do lateral direito Fagner, que sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda e já iniciou o tratamento com o departamento de Saúde e Performance.

Além dele, os zagueiros Gil e Murillo, o lateral esquerdo Fábio Santos, os meios-campistas Maycon e Renato Augusto, e o atacante Yuri Alberto serão preservados nesta partida.

Veja a lista completa dos relacionados:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Léo Mana, Matheus Bidu e Rafael Ramos

Zagueiros: Bruno Méndez, Caetano, João Pedro e Lucas Veríssimo

Meio-campistas: Biro, Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Giuliano, Matheus Araújo, Matias Rojas, Roni e Ruan Oliveira

Atacantes: Adson, Felipe Augusto, Giovane, Gustavo Silva, Pedro, Romero e Wesley

Fonte: Esportes