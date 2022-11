Justiça dos EUA nomeará promotor independente para investigar Trump

Andrew Harnik/Reprodução Merrick Garland





Nesta sexta-feira, o secretário de Justiça dos Estados Unidos , Merrick Garland, deve anunciar a indicação de um promotor especial para assumir duas investigações criminais contra o ex-presidente Donald Trump . A informação é do The New York Times. Entre os processos estão o que apura o papel do empresário em eventos que levaran ao ataque contra o Captólio em 6 de janeiro de 2021 e seu manejo de documentos sensíveis do governo.

O poscionamento de Garland ocorre na mesma semana que Trump anunicou que planeja concorrer à Presidência novamente, fato que pode dificultar a abertura de processos criminais contra ele.





A escolha de um promotor independente possibilita que o Departamento de Justiça isole as investigações contra Trump de considerações políticas. Eles exercem maior autonomia e o processo de demissão neste cargo é muito mais árduo do que remover promotores comuns de um caso.

O regulamento norte-americano estabelece que o promotor independente pode ser nomeado para investigações de alto nível quando existir conflito de interesses, ou a possibilidade deles ocorrerem.

