Justiça Militar isenta polícia e tropa; e culpa gestão Lula por 8/1

Um inquérito conduzido pelo Superior Tribunal Militar concluiu que as forças militares encarregadas de proteger o Palácio do Planalto durante os ataques golpistas de 8 de janeiro foram consideradas inocentes de qualquer culpa.

Em vez disso, foram levantados “indícios de responsabilidade” em relação à Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, que faz parte do GSI (Gabinete de Segurança Institucional).

De acordo com o inquérito sob “sigilo”, porém, vazado hoje (31) pelo jornal “Folha de S. Paulo”, a investigação aponta que “se houvesse um planejamento adequado” no início do governo do presidente Lula (PT), a invasão ao palácio poderia ter sido evitada ou, pelo menos, os danos minimizados.

O General Carlos Feitosa Rodrigues, que estava à frente da Secretaria do GSI na época, foi nomeado em 2021 durante a gestão de Augusto Heleno, um conhecido apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) . Ele permaneceu no cargo sob o General Gonçalves Dias , ministro do GSI que renunciou em abril após a divulgação de imagens que questionavam a atuação do órgão durante o incidente de 8 de janeiro.

Segundo a reportagem, a investigação militar aponta para a responsabilidade de “forma genérica” à Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial/Dseg, mas não dá nomes específicos, nem respectivos cargos. O Departamento de Segurança Presidencial (DSeg) também foi citado nas conclusões.

Em 6 de janeiro, dois dias antes do ataque, o GSI previu que a situação seria de “normalidade” no fim de semana. No entanto, a Agência Brasileira de Inteligência teria enviado 11 alertas ao ex-ministro do GSI por meio de um grupo de WhatsApp entre 6 de janeiro e o início dos ataques.

Segundo a matéria, “o inquérito” aponta que “se o planejamento, o acionamento e a execução das ações relacionadas à integridade física do Palácio do Planalto e regiões adjacentes cabiam à Secretaria do GSI”.

A matéria investigativa diz que o inquérito alega que o “número de militares” em 8 de janeiro era menor do que em 31 de julho do ano anterior, quando Jair Bolsonaro convocou manifestantes contra o STF, quando 110 militares estavam na ativa para reforçar a segurança do Planalto. Já em 8 de janeiro, na invasão da Praça dos Três Poderes, um pelotão com 36 homens do Comando Militar do Planalto havia sido enviado para reforço, somente por volta das 12h.

O inquérito militar enfatiza que não foram encontrados indícios de crime militar ou comum na atuação das tropas, pois a falta de planejamento impossibilitou uma reação adequada ao grande número de invasores e ao comportamento agressivo dos mesmos.

