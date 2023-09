Karatê: Deputado Ribeiro incentiva o esporte e atletas retornam de campeonato com medalhas

Em uma parceria sólida entre o deputado estadual Cássio Gois (PSD) e o prefeito Adailton Fúria (PSD), o Materno de Cacoal passou por uma renovação histórica, com um investimento de mais de R$ 700 mil em equipamentos vitais para a unidade hospitalar. A reforma, que foi realizada por execução direta do Executivo, ou seja, com a mão-de-obra da própria prefeitura de Cacoal, contou com o apoio do deputado Cássio Gois, que assumiu a responsabilidade de equipar o hospital com mais de 45 itens essenciais.

O Materno de Cacoal, uma instituição de saúde crucial para a comunidade local, agora conta com uma estrutura reforçada e equipamentos de última geração, graças ao comprometimento do deputado Cássio Gois e do prefeito Adailton Fúria. O deputado destacou a importância desse investimento, afirmando que “a saúde é uma prioridade, e nossa missão é assegurar que mães e bebês tenham acesso a um atendimento de excelência”.

Dentre os 45 itens adquiridos para equipar a unidade, destacam-se ventiladores pulmonares de transporte, eletrocardiógrafos, monitores, aparelhos de ultrassom, cardioversores, colchões e camas de qualidade. Esses equipamentos desempenham um papel fundamental no funcionamento eficaz do hospital e na prestação de cuidados de alta qualidade às gestantes e recém-nascidos. Os ventiladores pulmonares de transporte, por exemplo, são cruciais para garantir o suporte respiratório adequado a pacientes em estado crítico.

Os eletrocardiógrafos são fundamentais para o monitoramento da saúde cardíaca das mães durante o parto e do estado dos bebês. Além disso, os monitores e aparelhos de ultrassom permitem um acompanhamento detalhado da saúde dos recém-nascidos. O prefeito Adailton Fúria expressou sua gratidão pela parceria eficaz com o deputado e destacou que essa iniciativa marca um momento significativo na melhoria dos serviços de saúde pública em Cacoal. “Estamos comprometidos em oferecer um atendimento de qualidade às gestantes e recém-nascidos da nossa cidade, e essa parceria é um grande avanço nessa direção”, afirmou o prefeito.

O deputado Cássio Gois enfatizou que o sucesso desse investimento foi possível graças à colaboração e ao esforço conjunto com a prefeitura de Cacoal. Juntos, eles trabalharam para garantir que o Materno de Cacoal recebesse os recursos e equipamentos necessários para atender plenamente às necessidades da comunidade, disse o parlamentar.

Fonte: Assembleia Legislativa de RO