Key Alves desabafa sobre cirurgia que realizou: ‘Não pensei que fosse doer tanto!’

Em contagem regressiva para a gravação do DVD “CANTANDO SUA HISTÓRIA”, seu segundo projeto audiovisual, Simone Mendes disponibiliza a primeira guia musical versão de estúdio, sem grande produção, sendo uma maneira eficiente para o público se familiarizar com a canção e já chegar no show sabendo cantar a música. Essa dinâmica escolhida pela Coleguinha promete fazer sucesso com os fãs.

A faixa musical escolhida foi “Dois Tristes” e se tornou uma das queridinhas do público, sendo um sucesso imediato na web! Nas redes sociais, os fãs que estão contando os dias para a grande gravação do DVD seguem elogiando a canção e pedindo para que ela seja disponibilizada em todas as plataformas de áudio.

E não é só isso não, viu?! Simone está se preparando para disponibilizar novos “guias musicais” antes da gravação do DVD “CANTANDO SUA HISTÓRIA”! As faixas serão disponibilizadas nas redes sociais da Coleguinha. Melhor impossível, né?!

Vale destacar que O DVD “CANTANDO SUA HISTÓRIA” acontecerá no dia 16 de dezembro, em Fortaleza capital cearense que acolheu a artista e foi responsável por mudar o rumo de sua carreira na música. Confira: