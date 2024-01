Kim deve considerar Coreia do Sul como ‘inimiga número 1’

sina drakhshani / Unsplash Irã disse ter destruído base israelense

A Guarda Revolucionária do Irã lançou mísseis balísticos contra no que chamou de espionagem da agência de inteligência de Israel, o Mossad, nessa segunda-feira (15), no norte do Iraque. O ataque teria seria contra “grupos terroristas anti-Irã” na Síria.

Os Estados Unidos criticaram as explosões e disseram que foram “imprudentes” e imprecisas.

De acordo com as forças iranianas, o ataque no Iraque destruiu “um dos principais quartéis-generais de espionagem” de Israel em Erbil, capital da região semiautônoma do Curdistão. O irã disse que as explosões foram uma resposta aos ataques israelenses que mataram comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana e membros da frente de resistência iraniana.

“Esta sede tem sido o centro para o desenvolvimento de operações de espionagem e planejamento de atos terroristas” na região e no Irã, disse o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).

Em comunicado divulgado ontem, o IRGC ainda afirmou ter atacado vários locais em Erbil e alegou que tem “locais de grupos de oposição iranianos” como alvo.

Segundo o Conselho de Segurança da região do Curdistão, ao menos quatro civis morreram e outros seis ficaram feridos no ataque.

Fonte: Internacional