Kirchner tenta descolar imagem e alfineta Fernández: ‘Não fui ouvida’

Reprodução/Twitter Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina

A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, alfinetou o presidente Alberto Fernández e disse não ter participado do governo nos últimos anos. A declaração foi dada neste domingo (22) após votar para eleições presidenciais do país, em Buenos Aires.

Ao sair do colégio eleitoral, Kirchner disse não ter sido escutada por Fernández, candidato que escolheu para disputar as eleições de 2019. Ela ainda afirmou esperar um país com ‘mais diálogo’ e que ‘exista consenso’.

“Eu só presido o Senado em um país presidencialista, e a responsabilidade é do presidente da Nação. Eu falei e não fui escutada”, declarou.

“Em 2020, quando este governo estava no poder havia pouco mais de um ano, tornei públicas as minhas diferenças, falei dos funcionários que não trabalhavam e outras coisas, mas não fui ouvida”, concluiu Kirchner.

Cristina Kirchner rompeu com Alberto Fernández em 2020, quando criticou o governante e funcionários do alto escalão. A tensão aumentou em 2022, quando o ministro da Economia, Martín Guzmán, renunciou ao cargo após uma troca de farpas pública entre o presidente e a vice.

Kirchner foi presidente do país entre 2007 e 2015, mas mantém um forte capital político na Argentina. Em indiretas à Fernández, a vice-presidente ressaltou não estar mais no comando da Casa Rosada e que todo o poder o país está concentrado no presidente da República.

