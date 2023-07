Kit do Programa de Patrulhamento Rural é entregue a polícia militar em Vista Alegre do Abunã

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, entregou o kit do Programa de Segurança Rural aos policiais que atuam na região da Ponta do Abunã, Distrito de Porto velho. O Programa vem sendo aplicado gradativamente na zona rural do estado, com objetivo de reduzir o índice de criminalidade e garantir mais segurança ao homem do campo.

O kit é composto por vários itens como: motosserra, drone, corda, alicate, placa de identificação da propriedade e outros objetos que facilitam o trabalho da polícia ao fazer o georreferenciamento das propriedades, é uma gestão inteligente das patrulhas rurais. Na maioria das ocorrências, os crimes mais registrados são: o de roubo, o furto de gado (abigeato), veículos, implementos, defensivos agrícolas, entre outros.

Na primeira fase, os policiais fazem a identificação de propriedades que podem ser sujeitas a ação de criminosos. Após isso é feito uma rota inteligente de patrulhamento, com o uso de tecnologia em que cada propriedade rural, onde recebe um número de identificação que facilita a geolocalização, e em caso de necessidade, o morador ao acionar a polícia, fala o número da propriedade e a patrulha já terá os dados do produtor em seu sistema e rapidamente chegará para prestar socorro.

Atualmente, Rondônia possui aproximadamente 155 mil propriedades rurais e quase 14 mil km de linhas, estradas e rodovias, além de 1.342 km de fronteira com a Bolívia.

O Programa de Segurança Rural faz parte do Plano Estadual de Segurança Pública, ação que conta inclusive com parceria público privada, com desenvolvimento de aplicativos para cadastramento de propriedades, implementos, georreferenciamento e demais informações importantes para a gestão, o planejamento e o direcionamento da ação ostensiva e de inteligência na atuação da segurança.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o objetivo é levar o patrulhamento especializado para todas as cidades do estado. Com ações direcionadas e previamente estabelecidas, visando coibir ações de invasões ilegais de terras, roubos, furtos e demais ações criminosas que afetam o homem do campo.

Este programa está em plena atividade, e no dia 17 de julho, formou a primeira turma do 1° estágio de Patrulhamento Rural, onde 50 policiais militares de todos os batalhões do Estado, foram trazidos para Porto Velho, durante 15 dias foram capacitados e preparados para atuarem neste tipo específico de patrulhamento,.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Felipe Vital, o governo do Estado está investindo em capacitação e custeio dessas ações, juntamente com a Polícia Militar, que tem o protagonismo dessa ação. “Serão investidos aproximadamente três milhões de reais ao ano somente com o custeio dessas missões, visando mais uma vez, trazer tranquilidade e paz ao homem do campo.” ressaltou.

Fonte: Governo RO