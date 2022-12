Laboratório de Fronteira reforça atendimento com realização de diferentes exames

O Laboratório de Fronteira de Rondônia – Lafron, localizado no município de Guajará-Mirim – fronteira com a Bolívia (anexo ao Laboratório Central de Saúde Pública – Lacen), tem fortalecido o atendimento à região ofertando saúde pública. São exames de média e alta complexidade, que são realizados no Lafron, atendendo em média 50 exames diferentes que somados aos já implantados chega a 102 tipos de exames por dia, de segunda a sexta-feira.

O Governo do Estado investiu na unidade e implantou as análises bioquímicas, hematológicas e hemostasia. Enquanto exames de análises clínicas chegam em torno de 3 mil exames por mês.

São atendidos pacientes de unidades de saúde e hospital das regiões vizinhas, inclusive da cidade vizinha de Guayaramerín, na Bolívia; do município de Nova Mamoré e indígenas, em parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena – Dsei. A unidade está situada anexa ao Posto de Saúde Carlos Chagas, no Bairro Tamandaré. O laboratório conta com equipamentos automatizados, de última geração, e com nove profissionais, entre de nível superior, técnicos e auxiliares administrativos.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reafirma o compromisso com a saúde, com investimentos para o setor. “Vale ressaltar que o Governo de Rondônia estará sempre atuante em contribuir para o fortalecimento da atenção à saúde. O laboratório de saúde pública tem a sua grande importância por estar fazendo vigilância na fronteira, servindo principalmente como um laboratório de vigilância e referência estadual”, assegurou o governador.

EXAMES

“Atendemos a população boliviana, os indígenas e os municípios circunvizinhos e distritos. Somos o único laboratório na região de Guajará-Mirim, tendo apenas o laboratório do Hospital Regional que não atende todos os tipos de exames que dispõe o Lafron/Lacen. Também atenderemos principalmente os pacientes acometidos por hepatite, é um projeto que faz parte do Sistema de Projetos Prioritários – SGPP, do Governo de Rondônia, envolvendo todo um procedimento. Implantamos um leque com mais de 50 exames diferentes no laboratório”, ressaltou biomédica e diretora do Lacen, Cicileia Correia.

A moradora do município de Guajará-Mirim, Neliane da Cruz Assunção, destacou o trabalho desenvolvido pelo laboratório. “Busquei o Posto de Saúde, pois estava com problemas de hormônios, a médica me encaminhou para fazer exames no Lafron. Excelente atendimento e o resultado chegou antes da data prevista”, destacou a moradora.

Fonte: Governo RO