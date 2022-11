Laboratório de Geociências reforça atividades e eficácia no combate a crimes ambientais em Rondônia

Com a premissa de promover melhorias nas atividades desenvolvidas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam, o Governo de Rondônia realizou a construção do Laboratório de Geociências, nas dependências da própria secretaria, para proporcionar maior eficácia no controle do desmatamento e queimadas ilegais, além de contribuir à regularização fundiária e ambiental do Estado.

As obras do laboratório iniciaram-se em 2018 e foram concluídas no final de 2020, com o investimento total de R$ 1.632.902,80 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil, novecentos e dois reais e oitenta centavos), sendo R$ 1.089.795,54 (um milhão, oitenta e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), recursos do Fundo Amazônia do Banco Nacional do Desenvolvimento Social – BNDES, com contrapartida do Governo de Rondônia, no valor de R$ 543.107,26 (quinhentos e quarenta e três mil, cento e sete reais e vinte e seis centavos).

MONITORAMENTO

No local foram instaladas as estruturas, equipamentos e mobiliários para oferecer a Rondônia, informações precisas com dados hidrogeoclimáticos, ambientais e cartográficos. Além disso, o laboratório passou a ser utilizado para integrar os sistemas de monitoramento ambiental, Cadastro Ambiental Rural – CAR, Programa de Regularização Ambiental e Zoneamentos.

O gestor da Sedam, Marco Antônio Lagos destaca que o laboratório “se tornou muito importante para a realização de análises técnicas, que envolvem monitoramento ambiental, por meio do sensoriamento remoto, trazendo como resultados maior, eficiência e qualidade às tomadas de decisões pertinentes ao meio ambiente”.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que, o trabalho desenvolvido pelo Estado, possibilita o controle e monitoramento das queimadas ilegais. “O laboratório tem sido de relevância para alcançar esse objetivo, em conjunto aos órgãos federais, para impedir o desmatamento ilegal em nossa região. Um trabalho muito importante para o desenvolvimento ambiental de Rondônia”, declarou.

Fonte: Governo RO