Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas possui sistema integrado automatizado de exames

O Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas – Lepac, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde – Sesau e localizado em Porto Velho, é o primeiro laboratório da América Latina a possuir um sistema integrado automatizado. A plataforma é composta por vários equipamentos interfaceados, ou seja, que se comunicam uns com os outros automaticamente, e que atende às necessidades pertinentes à química clínica, imunoquímica e hematologia, gerando mínima manipulação humana na realização de exames de média e alta complexidade.

O parque automatizado dentro do Laboratório impressiona pela tecnologia de ponta, que concede diminuição do tempo de resposta dos exames. O diretor do Lepac, Paulo Giroldi, abordou que ‘‘o Governo de Rondônia, diante da importância dos exames laboratoriais concedeu autonomia ao Lepac para criar esse novo parque tecnológico, com plataforma totalmente automatizada, abrangendo a melhor tecnologia utilizada na Europa e Estados Unidos. Temos o melhor, ofertado para prevenção e diagnóstico dos pacientes do Sistema Único de Saúde’’, assegurou.

O sistema foi inaugurado em junho de 2022, com capacidade instalada para 250 mil exames, apresentando um custo anual de até R$ 14,4 milhões. ‘‘Nós somos modelo em realização de exames pelo SUS. Recentemente recebemos a visita de uma equipe técnica de Manaus, que veio conhecer a nossa plataforma. Quem ganha é a população de Rondônia, sendo atendida com as melhores práticas laboratoriais existentes no País’’, comentou o diretor.

”O Governo de Rondônia tem o compromisso de aliar a tecnologia, para melhorar os serviços prestados à população em todos os eixos. É muito importante o que está acontecendo na saúde, é um orgulho para o nosso Estado oferecer de forma gratuita, pelo SUS, um serviço de excelência e referência, também, em toda a América Latina, na realização de exames de análises clínicas”, afirmou o governador de Rondônia, Marcos Rocha.

RAPIDEZ E QUALIDADE

Segundo o diretor do Laboratório, o sistema gera diminuição na utilização de recursos humanos e de insumos, e principalmente, do tempo de internação dos pacientes nas Clínicas Médicas e Unidades de Terapia Intensiva dos hospitais do Sistema Único de Saúde. ‘‘Conseguimos dar respostas mais rápidas e com mais qualidade, em até 2 horas para pacientes da Unidade de Terapia Intensiva – UTI, de até 4 horas para pacientes internados e, no mesmo dia, aos de ambulatório. Os resultados dos exames chegavam a demorar de 30 a 40 dias, quando as amostras eram enviadas para serem analisadas fora do Estado’’.

SALVAR VIDAS

Os exames ocupam um papel essencial para salvar vidas. ‘‘Cerca de 70% da conduta clínica depende de exames laboratoriais. O laboratório realiza de 5 a 6 mil exames por dia’’, explica o diretor. De 2016, ano em que foi criado, até 2022, o Lepac realizou 9,5 milhões de exames, sendo que nos últimos quatro anos foram realizados 6 milhões. O Laboratório apoia o diagnóstico de pacientes das unidades hospitalares de média e alta complexidade de Rondônia, assim como os encaminhados pelos municípios.

São mais de 300 tipos de exames realizados, alguns com exclusividade no Estado, a exemplo, os de autoimunidade, alergia, marcadores tumorais, fatores de coagulação, dosagem de imunossupressores, marcadores hormonais, dosagem de drogas de abuso (triagem) e dosagem de drogas terapêuticas. ‘‘O Lepac tornou-se referência laboratorial no estado de Rondônia e contribui para a prevenção de doenças, bem como a recuperação da saúde’’, afirma o diretor.

Fonte: Governo RO