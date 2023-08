Laerte Gomes destina R$ 1 milhão para atender dez associações rurais de Presidente Médici

O deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), Laerte Gomes (PSD) esteve nesta terça-feira (22) no município de Presidente Médici, onde participou de um evento que beneficiou dez associações rurais, contempladas com implementos agrícolas adquiridos através de emenda destinada pelo parlamentar na ordem de R$ 1 milhão.

Os implementos foram solicitados por meio de indicação dos vereadores, Bia do Assentamento (PSDB), Alessandro Martins (MDB), Professor Ailton (MDB) e Benito do Estrela (PSDB). “Atendendo nossos parceiros, colocamos uma emenda parlamentar, nosso governador Coronel Marcos Rocha liberou o recurso e encaminhou para a Prefeitura Municipal de Presidente Médici investir na compra dos implementos que ajudarão muito o trabalho de campo das associações rurais”, salientou o deputado.

De acordo com o secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, a iniciativa do deputado em conjunto com o chefe do Executivo, só tem a agregar ao setor produtivo do estado. “Isso demonstra o compromisso do Estado, em parceria com o líder do Governo, deputado Laerte Gomes, em colocar esse recurso de R$ 1 milhão para a compra dos maquinários que atenderão os produtores rurais de Médici. Parabéns deputado, isso, de fato, representa seu compromisso com a agricultura de Rondônia”, ressaltou.

Para o prefeito de Presidente Médici, Edilson Alencar (PSDB), a chegada dos equipamentos representa um dia de conquista para o município. “É um momento de muita felicidade. Muito obrigado deputado Laerte Gomes por atender nossas lideranças e, ao secretário Luiz Paulo, agradecemos a presença e leve nossos agradecimentos ao governador Marcos Rocha”, disse o prefeito ao lado do vice-prefeito, José Carlos do Morumbi.

“Investir na agricultura é investir no crescimento e desenvolvimento do nosso amado estado de Rondônia. Agradeço a presença de todos que estiveram hoje participando de mais esse grande avanço para o desenvolvimento do meu querido município de Presidente Médici”, concluiu o deputado Laerte Gomes.

Texto e foto: Juliana Martins / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO