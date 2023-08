Laerte Gomes destina recurso para aquisição de materiais esportivos  para torneio de Alto Paraíso

Cumprindo agenda de compromissos nos ministérios do governo Lula em Brasília (DF) e participando da Marcha das Margaridas, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) aproveitou para convidar a Ministra da Mulher, Aparecida Gonçalves, para debater políticas públicas para o setor em Rondônia. A ministra aceitou o convite e confirmará data do evento.

Conhecida como Cida Gonçalves, a ministra é especialista em gênero e em enfrentamento à violência contra mulheres e ativista de defesa dos direitos das mulheres há mais de 40 anos. “Precisamos avançar com programas e projetos do governo federal em Rondônia para combater todo tipo de violência contra mulheres, mas também é necessário construir políticas públicas de promoção para as mulheres ribeirinhas, quilombolas, seringueiras, camponesas, extrativistas, indígenas, negras, que moram nas periferias e nas zonas urbanas e rurais de nosso estado. Temos muito para dialogar com todos os poderes para construir ações”, disse à deputada, na expectativa da realização da audiência pública.

Cláudia de Jesus integra a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), onde tem levantando debates sobre a igualdade de direitos para mulheres e ações de proteção e promoção social.

Rondônia é o segundo estado do país com maior índice de feminicídios, atrás apenas de Mato Grosso do Sul. O Brasil teve um aumento de 5% nos casos de feminicídio em 2022 em comparação com 2021. São 1,4 mil mulheres mortas apenas pelo fato de serem mulheres – uma a cada 6 horas, em média. Este número é o maior registrado no país desde que a lei de feminicídio entrou em vigor, em 2015. Os dados são do Monitor da Violência e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Texto: Francisco Costa / Assessoria parlamentar

Foto: Fabricia Lopes / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO