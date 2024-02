Laerte Gomes inicia semana com entrega de implementos agrícolas em Machadinho do Oeste

Em um esforço contínuo para elevar os padrões de qualidade e excelência no atendimento à saúde, a Santa Casa de Chavantes comemora uma reviravolta notável após superar problemas crônicos que impediam o desenvolvimento de ações modernas de gestão no Hospital Regional de Vilhena. Agora, a instituição foca em alcançar a cobiçada Acreditação pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).

Concluída a Acreditação, que deve acontecer até o fim deste ano, o Hospital Regional de Vilhena será o primeiro entre hospitais públicos e privados do estado a ter certificação de qualidade. Em Rondônia, apenas duas empresas particulares detém a Acreditação ONA. Um laboratório de imagens e uma clínica de olhos.

A Santa Casa de Chavantes, que desempenha um papel vital no atendimento à saúde complementar da região, tem enfrentado desafios significativos ao longo desse primeiro ano de gestão em Vilhena. No entanto, uma gestão dedicada e a colaboração entre profissionais de saúde permitiram superar essas dificuldades, posicionando o hospital nesse período, como o segundo melhor do estado, o que o qualifica para buscar a certificação pela ONA.

O presidente da Santa Casa, médico Anis Ghattás Mitri Filho, falou sobre o desafio de elevar o nível de atendimento do Hospital, que agora está em uma nova fase depois de superar as etapas de adaptação dos novos sistemas implementados pela instituição. Ele se reuniu com todos os coordenadores de setor do HRV e apresentou a meta de alcançar a Acreditação ONA e sua importância no contexto da busca pela excelência na qualidade final do atendimento aos pacientes, além da credibilidade que o hospital e seus profissionais passarão a experimentar com a certificação.

Anis disse ainda que a Santa Casa de Chavantes possui a quinta posição na acreditação ONA no estado de São Paulo, diante de 400 Santas Casas que atuam na área da saúde. No Brasil, a Santa Casas de Chavantes está na 14ª posição com o reconhecimento da ONA.

O que é a Acreditação pela ONA?

A Acreditação é um processo de avaliação externa que visa verificar a qualidade dos serviços de saúde prestados por uma instituição. A Organização Nacional de Acreditação (ONA) é responsável por estabelecer critérios e padrões que garantem a qualidade e a segurança nos serviços de saúde no Brasil. Essa certificação é considerada um selo de qualidade e eficiência.

Qualidade Assegurada: A obtenção da Acreditação pelo ONA representa um comprometimento com a qualidade dos serviços prestados. Isso implica em processos mais eficazes, protocolos de segurança rigorosos e uma abordagem centrada no paciente.

Credibilidade: A Acreditação conferirá ao HRV, uma credibilidade inquestionável. Pacientes e suas famílias podem confiar na unidade hospitalar, como um local que atende aos mais altos padrões de excelência por meio da gestão da Santa Casa de Chavantes, em parceria com a Prefeitura.

Melhoria Contínua: O processo de busca pela Acreditação incentiva a melhoria contínua. A avaliação constante dos serviços prestados leva à identificação de áreas de aprimoramento, garantindo que a instituição esteja sempre atualizada com as melhores práticas.

Atração de Profissionais Qualificados: Profissionais de saúde muitas vezes preferem trabalhar em instituições acreditadas, pois isso reflete um compromisso com a qualidade e segurança. Isso pode resultar em uma equipe mais qualificada e engajada.

Reconhecimento Nacional e Internacional: A Acreditação pelo ONA é reconhecida nacional e internacionalmente, fortalecendo a posição da Santa Casa de Chavantes como um centro de excelência em saúde.

A Santa Casa de Chavantes está empenhada em alcançar um novo patamar de excelência ao buscar a Acreditação pelo ONA para o Hospital Regional. Esse esforço não apenas solidifica o hospital como referência em cuidados de saúde na região, mas também reforça seu compromisso com a qualidade, segurança e melhoria contínua. A população vilhenense pode esperar um atendimento de saúde ainda mais confiável e eficiente, enquanto a Santa Casa de Chavantes continua a sua trajetória de transformação positiva na gestão das unidades de saúde em Vilhena.

Texto: Paulo Mendes – Ascom Santa Casa de Chavantes

Foto: Ascom Santa Casa de Chavantes

Fonte: Assembleia Legislativa de RO