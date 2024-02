Laerte Gomes intermedia ações entre Governo e HCR para realização de cirurgias cardíacas pelo SUS

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) sediará no próximo dia 29 de fevereiro (quinta-feira), às 9 horas, a posse da nova diretoria do Parlamento Amazônico no auditório Amizael Gomes da Silva na Casa de Leis. A solenidade empossará o deputado estadual Laerte Gomes (PSD-RO) na presidência da entidade para o biênio 2024/2025.

Esta será a primeira vez que o estado de Rondônia ocupará à presidência do Parlamento Amazônico. “Será uma honra, uma alegria muito grande além de ser uma missão que, juntamente com os colegas deputados, iremos cumprir integralmente com foco no desenvolvimento do nosso estado e da nossa região”, ressaltou.

Natural de Jacinto Machado (SC), Laerte Gomes tem 53 anos e chegou em Rondônia em 1987, quando tinha 17 anos, e então passou a trabalhar como comerciante na cidade de Alvorada do Oeste. Ele começou sua carreira política em 2004, quando foi eleito prefeito do município. Quatro anos depois, ele foi eleito presidente da Associação Rondoniense dos Municípios (Arom), entidade que agrega os 52 municípios do Estado, ocupando a função em duas ocasiões (2009 e 2012).

Laerte Gomes está em seu terceiro mandato como deputado estadual (2014, 2018 e 2022) e tem sua linha de atuação voltada para o apoio ao agronegócio além de desenvolver ações nas áreas de saúde, infraestrutura e malha viária. Atualmente, o parlamentar também ocupa o cargo de líder do Governo de Rondônia na Assembleia Legislativa. E, agora, o deputado assume a presidência do Parlamento Amazônico.

“Temos alguns temas espinhosos para buscar solucionar e nós, deputados estaduais, vamos trabalhar unidos para atingir as metas estabelecidas para garantir o desenvolvimento contínuo da nossa região. Precisamos dar mais agilidade na solução de algumas demandas como a regularização fundiária além das questões aéreas, ambientais e mineral. Assim como também em outros tantos temas relevantes importantes para a melhoria da qualidade de vida da nossa população”, ressaltou.

Além de Laerte Gomes, também será empossada a Mesa Diretora do Parlamento, a qual conta com os vice-presidentes: Jory Oeiras (PP-AP), Sinésio Campos (PT-AM), Wellington do Curso (PSC-MA) e Nilton Franco (Republicanos-TO). A secretária geral será ocupada por Edna Auzier (PSD-AP), enquanto que Afonso Fernandes (PL-AC), Armando Neto (PL-RR) e Dirceu Ten Caten (PA), ocuparão os cargos de 1º, 2º e 3º Secretários, respectivamente.

Também foram definidos os ocupantes das secretarias do Parlamento Amazônico, que serão os deputados Jean Mendonça (PL-RO), nas Relações Institucionais; Thiago Abrahim (União Brasil-AM), da Juventude; Lucas Souza (PL-RR), de Direitos Humanos; João Luiz (Republicanos-AM), de Minas e Energia; Antônia Sales (MDB-AC), da Mulher; Marcelo Cruz (Patriota-RO), de Agricultura e Terras; Wilker Barreto (Cidadania-AM), de Assuntos Ligados a Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus); Delegado Lucas (PP-RO), de Segurança Pública; e Adjuto Afonso (União Brasil-AM), de Relações Institucionais. Já o Conselho Fiscal é integrado pelo presidente, deputado Ismael Crispin (MDB-RO), e pelo Conselheiro, deputado Dr. Cláudio Cirurgião (União Brasil-RR).

A nova diretoria do Parlamento Amazônico foi eleita no mês de novembro do ano passado durante a realização da 26ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), em Fortaleza (CE).

Confira abaixo a nova composição do Parlamento Amazônico:

Mesa diretora

– Presidente: Laerte Gomes (RO);

– Vice-presidente: Jory Oeiras (AP);

– Vice-presidente: Sinésio Campos (AM);

– Vice-presidente: Wellington do Curso (MA);

– Vice-presidente: Nilton Franco (TO);

– Secretária Geral: Edna Auzier (AP);

– 1º Secretário: Afonso Fernandes (AC);

– 2º Secretário: Armando Neto (RR);

– 3ª Secretário: Dirceu Ten Caten (PA).

Secretarias Temáticas do Parlamento Amazônico:

– Secretaria de Relações Institucionais: Jean Mendonça (RO);

– Secretaria da Juventude: Thiago Abrahim (AM);

– Secretaria de Direitos Humanos: Lucas Souza (RR);

– Secretaria de Minas e Energia: João Luiz (AM);

– Secretaria da Mulher: Antônia Sales (AC);

– Secretaria de Agricultura e Terras: Marcelo Cruz (RO)

– Secretaria de Assuntos Ligados a Suframa: Wilker Barreto (AM);

– Secretaria de Segurança Pública: Delegado Lucas (RO);

– Secretaria de Relações Internacionais: Adjuto Afonso (AM).

Conselho fiscal:

– Presidente: Ismael Crispin (RO);

– Conselheiro: Cláudio Cirurgião (RR).

Coordenador-geral e Tesoureiro:

Adm. Flávio Ricardo Castro (AM).

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO