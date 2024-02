Laerte Gomes prestigia entrega do novo quartel da Polícia Militar no distrito de Nova Londrina

Na última semana, o deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSD), esteve no distrito de Nova Londrina, no município de Ji-Paraná, onde prestigiou a entrega oficial da manutenção predial do quartel do 3º Grupamento, pertencente ao 2º Pelotão da 1ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar do Estado (PMRO).

A unidade começou a receber adequações estruturais em agosto de 2023, adquirindo pintura, manutenção externa e revisão de instalação elétrica. Além da construção, o trabalho incluiu também a aquisição de equipamentos para organização da estrutura interna.

A reabertura solene do quartel local, contou com a presença do governador coronel Marcos Rocha (União Brasil), comandante-geral Regis Braguin, prefeito de Ji-Paraná, Isau Fonseca, secretário de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania, coronel Felipe Vital, entre outras autoridades e lideranças regionais.

“Sem dúvida essa reforma é mais uma grande conquista para nossa região central. A revitalização do quartel representa um comprometimento renovado para com a segurança da população, proporcionando instalações modernizadas e adequadas para as operações das forças de segurança”, definiu Laerte Gomes.

