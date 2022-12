LAGO DO CUNIÃ – Comunidade recebe ação de turismo de base comunitária para promover protagonismo local

Ação acontece a partir desta terça-feira (6) e vai até a quinta (8)

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), em parceria com o Conselho Empresarial de Turismo (Conetur), realizam a partir desta terça-feira (6) uma ação de turismo de base comunitária na Resex Lago do Cuniã. O turismo de base comunitária é um processo de construção junto ao Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade (ICMBio), que promove o protagonismo das comunidades atribuindo o modo de viver como principal atrativo desta atividade turística.

A ação acontece até quinta-feira (8), com capacitações, desenvolvimento de logomarca local para fortalecer a identidade da localidade, mapeamento da oferta turística, diagnóstico das necessidades de adequações para melhorar a infraestrutura turística de maneira sustentável sem causar impactos negativos ao meio ambiente.

Uma programação diversificada está prevista, com intervenções artísticas e culturais sob a coordenação da equipe de cultura do Serviço Social do Comércio de Rondônia. A Semdestur elaborou um plano de ação tendo como base o documento norteador elaborado pelo Instituto Rondoniense de Turismo (Irtur) junto ao ICMBio.

Esse plano de ação pretende preparar as comunidades da Resex Lago do Cuniã para o turismo receptivo, onde o turista possa conhecer o modo de viver da cultura ribeirinha através da culinária local, ambiente natural, moradia, trabalhos extrativistas, com trocas de experiências com os moradores.

O trabalho será desenvolvido através de parceria com esferas institucionais e empresariais, para um trabalho de capacitação técnica, de forma sustentável, fortalecendo a oferta turística sem perder suas características. A ação contará com a presença da especialista em turismo de base comunitária do Sesc/RR, Sabrina Viana, para somar com a expertise em desenvolvimento junto ao corpo técnico da Semdestur.

Para a secretária Glayce Bezerra, as comunidades tradicionais são grupos que possuem culturas diferentes e peculiaridades. “Precisamos organizar essas comunidades e criar mecanismos para potencializar suas riquezas naturais e culturais. A exploração da atividade turística de maneira sustentável propõe a conservação dos recursos naturais e da identidade beiradeira do nosso povo, preservando sua cultura, tanto no que diz respeito à organização social quanto à religião, economia e ancestralidade”, enfatiza.

PROGRAMAÇÃO

6 de dezembro

7h30: Previsão de chegada na margem do rio Jamari para travessia com os bandeirinhas

7h45: Travessia até São Carlos

8h40: Visita técnica em São Carlos

10h: Previsão de saída para Lago Resex Cuniã

10h20: Comunidade Pupunhas. Casa Paçoca (artesanato)

10h40: Tour pelas comunidades

11h: Parada estratégica no Balneário Cachoeirinha

11h40: Seguir à Comunidade Silva Lopes

12h: Chegada na Comunidade Silva Lopes. Acomodação no alojamento ICMBio

14h – 16h: Visitação nas comunidades de Araçá e Neves

17h: Reunião na Comunidade Silva Lopes

18h30: Exibição da Mostra Beradeira – Águas Que Me Tocam

7 de dezembro de 2022

5h30. Teste do alvorecer Lago do Cuniã

6h15: Retorno

08h – 11h: Capacitação “Qualidade no Atendimento ao Turista”

14h -17h: Corredor Cultural – Coordenação de Cultura/Sesc RO: Intervenções Artísticas a título de fortalecimento cultural Beradeiro

15h – 16h: Oficina de criação da Marca Resex Lago do Cuniã e caricaturas Beradeiras

18h30: Após pôr do sol, Mostra Beradeira, com a exibição do filme: Nazaré do Verde ao Barro

8 de dezembro

8h30 – 10h: Reunião com as lideranças. Apresentação do protótipo da Marca: Resex Lago do Cuniã

10h30: Partida para São Carlos

11h30: Retorno a Porto Velho

Texto: Semdestur

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO