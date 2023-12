Lançada a Ordem de Serviço para manutenção dos Hospitais Regionais do município de Buritis e distrito de Extrema

Com o objetivo de ampliar e melhorar as ações de segurança do paciente em todos os serviços de saúde no Estado, o Governo de Rondônia está promovendo o II Encontro Estadual de Segurança do Paciente na Atenção Primária.

O evento é organizado pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Núcleo Estadual de Segurança do Paciente e Controle de Infecção através da Gerência Técnica de Vigilância Sanitária, e reúne profissionais de todas as regiões do Estado. O encontro teve início na quarta-feira (29) e encerra nesta sexta-feira.

O diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima alertou sobre a importância do tema e chamou a atenção para a necessidade de implantação de núcleos municipais para cuidar da segurança do paciente e dos próprios profissionais.

“Temos registrado significativa quantidade de pacientes que chegam em uma unidade de saúde com uma doença e saem com duas. A incidência de infecções relacionadas à assistência à saúde é alta. Daí, a necessidade de elaboração e implantação de protocolos para proteger ainda mais quem já está com a saúde debilitada”, alertou Gilvander Gregório.

De acordo com a enfermeira, Evelyn de Sousa Pinheiro Moreira, da coordenação estadual de Controle de Infecções, o encontro estadual “visa fomentar a cultura de segurança do paciente, na atenção primária e promover discussões e planejamento prático de ações que deverão ser implantadas nas unidades”.

A Atenção primária atua com equipes multiprofissionais, que inclui médicos de família, enfermeiros, odontólogos, entre profissionais de saúde. “A segurança do paciente na atenção primária tem por objetivo prevenir danos aos pacientes e melhorar a qualidade dos cuidados de saúde”, acrescenta ela.

ESTRATÉGIAS

Existem várias estratégias e metas a serem implementadas para melhorar a segurança do paciente na atenção primária. Essas estratégias incluem: educação dos profissionais que precisam estar cientes dos riscos de segurança e das medidas que podem ser tomadas para evitá-los; implementação de processos e sistemas seguros, inclusive, com envolvimento do paciente para a tomada de decisões.

Fonte: Governo RO