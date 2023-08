Lançado edital para finalização da obra do Centro de Medicina Tropical de Rondônia

O Sistema Interativo de Segurança com a utilização de totens é uma iniciativa implementada pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, com o objetivo de reforçar o combate à criminalidade na cidade de Ariquemes. A entrega desse recurso ocorreu durante cerimônia realizada nesta terça-feira (8), no 7º Batalhão de Polícia Militar.

O sistema consiste na instalação de oito totens e dois módulos de segurança em pontos estratégicos ao longo do perímetro urbano da cidade. Os totens e os módulos de segurança são dispositivos interativos, que permitem aos cidadãos se comunicarem diretamente com as autoridades de segurança em caso de emergência, suspeita de crime ou outras situações que exijam intervenção policial, e estão equipados com câmeras de vigilância, botões de emergência e sistemas de comunicação em tempo real. Além disso, foi implantada uma Central de Monitoramento no quartel do 7º Batalhão de Polícia Militar. Essa Central funciona como um ponto para receber e coordenar informações provenientes dos totens e módulos de segurança, permitindo uma resposta mais eficaz por parte das autoridades.

O governador do Estado, Marcos Rocha reforçou que, essa é mais uma iniciativa para melhorar a segurança de Rondônia. “O uso de tecnologias e infraestruturas modernas para aumentar a capacidade de resposta e a eficácia das forças policiais contribui para garantir a segurança da população, incentivando a colaboração entre os cidadãos e as autoridades na prevenção e combate à criminalidade”, destacou.

SISTEMA INTERATIVO

O Secretário da Segurança Pública, Felipe Vital, explicou que, a capacidade de receber informações em tempo real permite que as autoridades atuem mais rapidamente, “A capacidade de receber informações em tempo real dos totens e módulos de segurança, permite que as autoridades atuem de maneira mais proativa, coibindo os crimes nas regiões onde são instalados. Assim a instalação dos totens em locais estratégicos, ajuda a dissuadir ações criminosas e garantir uma maior segurança para a população”, ressaltou.

Além de Ariquemes, o sistema já está em pleno funcionamento em Porto Velho e Ji-Paraná, onde já foram observados resultados na diminuição do índice de criminalidade. O Sistema será implantado também em outras duas cidades: Cacoal e Vilhena. Os totens são instalados em pontos estratégicos, de maior fluxo populacional, como por exemplo, praças públicas e centros comerciais.

O comandante-geral da Polícia Militar, Regis Braguin, pontuou os investimentos empenhados pelo Governo na Segurança Pública, não só na Capital, como também no interior do Estado. “A tecnologia é de suma importância para o combate ao crime, seja na identificação dos autores de delitos ou no registro de placas de veículos objetos de furto e roubo, por exemplo. Quem ganha com isso é a população, que passa a ter uma melhor sensação de segurança”, disse.

FUNCIONALIDADES

Para acionar o serviço de urgência e emergência da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, basta aproximar-se do equipamento, apertar o botão, e um dos operadores do Centro Integrado de Operações – CIOP iniciará o atendimento criando a ocorrência, despachando em seguida para as viaturas que estão de plantão no momento, que darão continuidade ao procedimento.

Fonte: Governo RO