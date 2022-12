LANÇAMENTO – Biblioteca Viveiro das Letras recebe livro

Jornalistas de outras partes do país chegaram a Porto Velho na quarta-feira (30) para dar início a produção do material

Um pôr do sol especial recepcionou uma equipe que promete levar as belezas e o potencial turístico de Porto Velho para o mundo. Cláudio Oliva e Márcio Turco, da revista “Qual Viagem”, são jornalistas que andam pelo mundo mostrando ao turista o que cada local tem de melhor, e chegou a vez da capital rondoniense estrelar a capa de uma edição.

“É uma revista de renome nacional que enviou até a nossa cidade dois jornalistas que irão contar um pouco do nosso turismo, da história, da nossa gastronomia, e é importante termos esse olhar de quem já percorreu muitos lugares, desde Punta Cana a Dubai. Agora nossa capital vem como capa dessa revista que trará 16 páginas do que temos de melhor. É muito conteúdo e é maravilhoso mostrar o que tem de melhor na nossa cidade para o mundo”, conta a titular da Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Glayce Bezerra.

Ao todo serão cinco dias de roteiro, histórias e registros fotográficos. A primeira parada foi o Porto do Cai N’Água, no passeio de barco que traz cenários que contam um pouco de como foi a criação da capital às margens do rio Madeira.

Entre as visitas estão previstos também o Circuito Ecológico – day use na Agrovila Rio Verde; Circuito de Pesca Esportiva em Jaci-Paraná; Circuito das Artes, Museu Internacional do Presépio; Circuito Histórico Cultural – rotas culturais, Ferroviária e Arigós; Circuito Rural – Café Quixadá e o Circuito Fora de Rota – Casa Avião.

“A nossa expectativa é mostrar uma Amazônia ainda desconhecida, pouco desbravada. Nós temos uma biodiversidade gigantesca em todos os estados que compõem a região Norte, mas foi no encontro da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav) que tivemos a chance de conhecer o trabalho da Semdestur e um pouco do que é Porto Velho. Desde então, nossa meta é essa, trazer um pouco de gastronomia diferenciada, passeios diferenciados, e colocar a capital rondoniense num patamar diferente quanto ao turismo”, diz Cláudio Oliva, jornalista e editor da revista.

Essa foi a primeira vez que Porto Velho participou com estande próprio e campanha promocional de turismo dentro do que há de mais atual no segmento. Márcio Turco é fotógrafo e durante o passeio pelo rio Madeira, ressaltou a qualidade das imagens que puderam ser feitas e que, em breve, terão repercussão internacional.

“É uma alegria contemplar essa vista que posso, sem dúvida, falar que é única. Tudo aqui é maravilhoso. A revista tem uma característica, que é passar um registro fotográfico bem colorido, uma composição que se torne atrativa para o turista e tudo isso em Porto Velho será feito com muita facilidade”, resume o fotógrafo.

Os jornalistas vão permanecer cinco dias na capital rondoniense e o material será lançado na revista de janeiro de 2023.

Texto: Larissa Vieira

Fotos: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO