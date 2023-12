Lançamento da revista Pensar Agro – Do campo à cidade

Na última terça-feira (12.12), o lançamento da revista digital “Pensar Agro – Do campo à cidade” foi um sucesso. A solenidade de lançamento, na sede do Crea, em Cuiabá, reuniu amigos, familiares, produtores rurais e autoridades do setor do agronegócio.

Publicada com apoio do Instituto Mato-grossense das Entidades de Agronomia, Geologia e Engenharia (Imeage), juntamente com o sistema Confea/Crea-MT/Mutua-MT, a revista pretende ser uma fonte fundamental de informações para o setor agropecuário, abordando tópicos contemporâneos e impactantes.

Segundo Isan Oliveira de Rezende, presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Mato Grosso (Feagro-MT) quanto do Instituto do Agronegócio (IA), a revista “Pensar Agro” pretende ser uma fonte de informações imprescindíveis para o setor agropecuário.

“Esta revista já é um canal direto de informação, trazendo matérias que refletem os debates que já promovemos em diferentes plataformas, como nosso portal, podcast e programas de televisão”, afirma Isan.

“Juntamente com o portal Pensar Agro, que traz notícias do setor, atualizadas diariamente, a revista vem completar o leque de opções para se informar o produtor rural sobre tudo o que está acontecendo no mundo e seja de seu particular interesse”, explica Rezende.

A publicação já está disponível gratuitamente na versão on line basta clicar aqui.