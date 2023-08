Lançamento oficial do novo Portal da Transparência do Governo do Estado acontecerá no Teatro Guaporé, dia 23

Como parte das ações do Governo, a Secretaria de Estado da Educação – Seduc, desde o início de 2023, investiu em equipamentos, mobílias e materiais esportivos para 19 escolas de Rolim de Moura. Nesses investimentos estão inclusas as Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral – EMTI, as Estaduais de Ensino Fundamental e Médio – EEFM, bem como o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos – CEEJA.

A EMTI Cândido Portinari, dentre várias aquisições, foi contemplada com materiais esportivos para aprimorar as aulas de atividades físicas na escola. Ganham destaque a Medicine Ball, que é a bola com peso utilizada para reabilitação e treinamento de força e o kit badminton que acompanha duas raquetes e duas petecas de nylon. Badminton é semelhante ao tênis que, ao invés de bola, é jogado com uma peteca.

Para a titular da Secretaria de Estado da Educação, Ana Lúcia Pacini, os materiais esportivos representam um avanço na estrutura escolar. “Os materiais são excelentes, de alta qualidade, pensados para contribuir e incentivar as habilidades esportivas dos alunos da Rede Estadual de Ensino”, pontuou.

Na EEEFM Juscelino Kubitschek, foram entregues materiais administrativos e pedagógicos como monitor de LCD, Unidade de Central de Processamento – CPU Desktop, estante expositora, cadeira diretora, armários, longarina de três lugares e quadro de aviso de madeira. Além disso, a escola também recebeu um fogão industrial quatro bocas, um forno industrial pequeno, lavadora de alta pressão e uma roçadeira profissional, que ajudará na manutenção do ambiente escolar.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos na estrutura escolar são primordiais para um bom resultado no que tange às atividades propostas aos alunos. Com um ambiente equipado, as escolas conseguem proporcionar um ensino de qualidade e garantir uma melhor manutenção na infraestrutura escolar.

BURITIS

A CRE de Buritis também recebeu neste ano; armários, cadeiras, mobiliários para refeitório e mobiliários gerais como mesas administrativas, sofás, fornos e ares-condicionados. Para o coordenador Regional de Educação, Yuri Lopes de Oliveira, a avaliação é positiva, tendo em vista que, os investimentos são constantes. As entregas acontecem de modo a suprir as unidades com materiais escolares e esportivos. “Os investimentos têm uma importância gigantesca para as escolas na região de Buritis, a reposição de equipamentos e mobiliários fazem com que os alunos não fiquem desatendidos”, destacou.

Fonte: Governo RO