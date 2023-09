LANÇAMENTOPrefeito Hildon Chaves lança programa Trilhos da Infância

Foram anunciadas 800 novas vagas para a educação infantil em 2024, via convênio com entidades privadas

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, fez o lançamento do programa “Trilhos da Infância”, que tem como objetivo a promoção do desenvolvimento integral das crianças, garantindo o direito à educação, saúde, convivência familiar e comunitária. A solenidade ocorreu na manhã desta sexta-feira (15), no Teatro Municipal Banzeiros.

“Temos uma demanda muito grande na primeira infância, nas creches, e a construção é demorada e complexa. Conhecemos a experiência do município de São Paulo, através do secretário Fernando Padula, e por esse modelo, vamos buscar parceiros, as escolas privadas, para oferecer 800 vagas já em 2024, na primeira infância. Se fossemos construir, teríamos uma demora enorme. A ideia é aplicar esse modelo paulistano, adequando à nossa realidade, para que possamos dar um salto de qualidade na educação infantil”, disse o prefeito.

Hildon Chaves e secretários municipais assinaram o Termo de Compromisso de instituição do comitê intersetorial da frente de atuação, Trilhos da Infância, que integra o programa Primeiros Passos.

Participaram da solenidade, a secretária municipal de Educação (Semed), Gláucia Negreiros, o secretário-geral de Governo (SGG), Fabricio Jurado, o secretário da Semtran, Anderson Pereira, o secretário-adjunto da Semasf, Álvaro de Oliveira, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Paulo Curi, a promotora Luciana Cordeiro, a vereadora Ellis Regina, entre outras autoridades.

O programa será executado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). “Na política da primeira infância, temos o programa Primeiros Passos e agora vamos implantar o Trilhos da Infância. São duas ações estratégicas, a primeira, é a política de conveniamento com instituições privadas, a fim de atender às nossas crianças que estão na chamada escolar e que não conseguiram vagas na rede pública. A outra ação importante é a transformação, com ações intersetoriais, envolvendo diversas secretarias do município e outros parceiros”, afirmou a secretária.

O público-alvo são as escolas de educação infantil, desde as creches, de 0 a 3 anos, e a pré-escola, de 4 e 5 anos. Oito instituições serão piloto do programa, sendo selecionadas as Escolas Municipais de Educação Infantil Sementes Do Araçá, Professora Laudicéia Maria Lisboa, ABC de Jaci, Eduardo Valverde Araújo Alves, Marise Castiel, Padre Zenildo, São Luiz Gonzaga e Mãe Margarida.

AVANÇOS

O prefeito aproveitou para registrar alguns avanços que o município atravessa, na Educação. “Nos últimos anos, a Educação de Porto Velho, teve um salto de qualidade. Há seis anos, a maioria das escolas sequer eram climatizadas. Não tem metodologia que faça alguém ensinar ou aprender numa sala com calor acima de 40 graus. É bom registrar, para comparar”.

Ele acrescentou: “Tivemos a oportunidade, em nosso mandato, de viabilizar cerca de 200 vagas de mestrado e doutorado para formar profissionais que possam conduzir os rumos da nossa educação. Mudamos toda a nossa rede, com reforma, ampliação e construção de novas escolas. Aumentamos em cerca de 7 mil o número de vagas, que hoje atende 44 mil alunos”.

De acordo com Hildon Chaves, “na educação infantil, temos uma demanda reprimida entre 1.500 a 2 mil vagas. Mesmo reconhecendo a necessidade e a importância, não tínhamos condições de atendê-la. Hoje, estamos prontos para continuar a avançar, com mais intensidade. Por nossa geografia, teremos muita dificuldade para resolver todos os problemas, mas vamos sim seguir avançando, pois os alicerces desse avanço estão fincados e firmes e vamos colher melhores resultados”.

Por fim, Hildon agradeceu ao secretário Fernando Padula, pela disponibilidade em repassar o seu conhecimento para o município de Porto Velho. “Agradeço à presença do secretário municipal de São Paulo e a sua disposição em nos ajudar. Os problemas são parecidos, embora as cidades sejam de tamanhos diferentes”.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO