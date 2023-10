Lances antecipados do leilão de veículos recuperáveis podem ser efetuados a partir desta quarta-feira

Com o intuito de oferecer um atendimento com qualidade e conforto, tanto para os pacientes quanto aos profissionais, a Secretaria de Estado da Saúde – Sesau está promovendo reformas no Pronto-Socorro João Paulo II, nas áreas do Centro de Materiais e Esterilização, consultórios, portas da Unidade de Terapia Intensiva – UTI e manutenção do Lactário, desde agosto. O serviço de pintura é realizado pela equipe de manutenção da Unidade, juntamente aos reeducandos, mediante convênio com a Secretária de Estado da Justiça – Sejus. A finalização de todas as etapas das obras tem previsão para 15 de dezembro.