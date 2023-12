Larissa Manoela celebra os 23 anos com samba, piscina e churrasco: ”Minha cara’

Simplesmente meu aniversário de 23 anos sendo comemorado em grande estilo. 23 anos de vida, podendo comemorar com uma festinha no dia do meu aniversário, que é sempre impossível, porque está todo mundo viajando, de férias”, iniciou ela.

“Está tudo muito a minha cara”disse Larissa em suas redes sociais, enquanto mostrava os detalhes da festa. A decoração foi em tons de rosa e teve brinquedos infláveis e piscina. Descalça, Larissa se jogou na pista de dança.