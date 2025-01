Larissa Manoela curte dia de sol em praia com o marido: ‘Tem muito amor no Rio ‘

Larissa Manoela, de 24 anos, tirou o dia de folga e curtiu uma praia ao lado do maridão, André Luiz Frambach, de 27 anos. Nesta segunda-feira (6), a atriz compartilhou cliques com o parceiro em uma praia no Rio de Janeiro.

Nas imagens, a atriz aparece de chamego com o amado, tomando água de coco e usando um biquíni branco, cavado, com detalhes em preto.